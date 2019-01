Noves maneres de fer exercici sense avorrir-se

Ara que els bons propòsits per a l’any nou encara no s’han esvaït del tot és un bon moment per fer un repàs de les últimes tendències que s’ofereixen cada cop més als centres de fitness. Més enllà de les clàssiques sessions d'aeròbic, zumba o tonificació, a poc a poc han arribat dels països anglosaxons algunes modalitats de classes pensades per a les persones que consideren el gimnàs un lloc avorrit però necessari per posar-se en forma. És el cas del ‘ballet fit’, el ‘bungee workout’ i l'‘inferno hot pilates’, per esmenta-ne algunes. El seu interès radica en el fet que no només són classes que ajuden a tonificar i mantenir el to físic, sinó que també es converteixen en un espai de diversió i creativitat que ajuda a airejar la ment i a seguir el dia amb més bon humor. Això sí, algunes d’aquestes activitats requereixen, com a mínim, no tenir por de les altures.

'Bungee workout'

Si sempre has somniat en poder volar i alhora posar-te en forma, aquesta és la teva classe. Es tracta d’una innovadora activitat d’alta intensitat aeròbica en què s’activen tots els músculs, però amb l’incentiu d'estar subjectat per la cintura amb una corda elàstica en tot moment. Aquest sistema permet fer maniobres tridimensionals, flotar en l’aire sense pes i rebotar de manera lliure per tot l’espai alhora que fa treballar la força, la flexibilitat i l’estabilitat corporal. Actualment a Barcelona es pot practicar aquesta modalitat al Bungee Up Barcelona, un centre inaugurat l’any passat per Denise Bragueto, que va descobrir aquest esport gràcies a uns vídeos d’internet. "En vaig quedar completament enamorada", confessa la Denise, que va fer formació a Londres, on va néixer aquesta disciplina, i en un centre especialitzat d’Amsterdam. "Amb el ‘bungee’ pots flotar i saltar sense por de caure o fer-te mal, i és una activitat física molt intensa en l’àmbit cardiovascular", explica la instructora, que assegura que el millor de tot és que cremes moltes calories de manera molt divertida.

Ioga o pilates aeri

Seguint amb les disciplines que juguen amb la gravetat trobem aquestes dues modalitats, que s’estan fent cada cop més populars a casa nostra. Com es pot entreveure amb el seu nom, consisteixen en la realització d’exercicis de ioga o pilates mentre l’alumne està suspès en l'aire. Això s’aconsegueix mitjançant la utilització de llargues teles penjades del sostre, que són el punt de suport des d’on es fa tota l’activitat. El ioga aeri és una activitat que s’inspira en el 'hatha' ioga i en el ‘mallakhamb rope’, una tècnica tradicional de l'Índia, mentre que el pilates aeri aplica les tècniques del pilates al moviment en suspensió. Es creu que aquests exercicis aeris fomenten la creativitat, el desbloqueig del cos i la concentració, alhora que relaxen el sistema nerviós. Les classes es divideixen en diferents nivells segons l’experiència: en el cas dels alumnes d’iniciació, tots els exercicis es fan a prop de terra; a mesura que s'adquireix experiència es va guanyant altura i s'és més ambiciós amb les acrobàcies. A Barcelona hi ha diversos centres i gimnasos on s’ofereixen aquestes activitats.

540x306 Una classe de ioga aeri / GETTY Una classe de ioga aeri / GETTY

'Ballet fit'

Si ets de les persones a les quals agrada més tocar de peus a terra, també pots optar pel ‘ballet fit’, una fusió entre el ballet clàssic de tota la vida i tota la tonificació i força del fitness. És una activitat coreogràfica i dirigida que vol potenciar el costat més artístic de cada alumne i, d'aquesta manera, aconseguir l’expressió de les emocions a través dels moviments més elegants del ballet centrant-se en la postura, el cos i l’actitud. L’objectiu és treballar l’equilibri, la flexibilitat i la fortalesa, parant atenció en la musculatura de la zona abdominal, els braços, els glutis i les cames. La ballarina professional Gloria Morales ha sigut la impulsora de traslladar el ‘ballet fit’ a Espanya, després de formar-se en diferents escoles de prestigi internacional i veure l’èxit que tenien les classes de ‘barre’, un entrenament basat en les posicions clàssiques del ballet. De fet, ‘barre’ vol dir 'barra de ballet'. Amb el temps, aquest entrenament ha evolucionat fins a convertir-se en el ‘ballet fit’ per poder arribar a tota mena de persones.

540x306 Una classe de 'ballet fit' / GETTY Una classe de 'ballet fit' / GETTY

‘Fooxing’

La creativitat pel que fa a esports i a la utilització d’anglicismes no té límits. Un exemple és el ‘fooxing’, una fusió que engloba el fúting ('footing' en anglès) i la boxa (‘boxing’ en anglès). La idea és simple: córrer mentre es practiquen exercicis de boxa amb els braços i les mans. Els experts recomanen practicar-lo a l’aire lliure i en superfícies planes, sobretot els principiants. Amb aquesta proposta s’aconsegueix enfortir les cames, les espatlles, els braços i la cintura alhora que es treballa la resistència, la velocitat, la força, la mobilitat i la coordinació. A més, també contribueix a cremar moltes calories, perquè es combinen dues activitats en una. Això sí, val més gestionar bé tots els moviments per no tenir cap ensurt i caure a terra durant la carrera.

'Inferno hot pilates'

Què et semblaria passar una hora en una sala que està a 35 graus i amb un 40% d’humitat? Si a això li afegeixes la pràctica d’una classe de ioga, ja tens tots els ingredients per practicar l’anomenat ‘inferno hot pilates’. Es tracta d’un mètode en què es fan sèries curtes d’exercicis de 20 segons, amb l’objectiu de fer el màxim de repeticions. La utilització de la calor intensa fa que els músculs es moguin més de pressa i la humitat provoqui suor, alhora que estimula el metabolisme i promou la desintoxicació del cos, millora la circulació i augmenta la flexibilitat. A més, com que es practica sobre una màrfega, no hi ha possibilitat d’impacte i es protegeixen els músculs i les articulacions. Un dels locals més especialitzats a Barcelona és el Bikram Yoga Center, on tenen instructors formats en aquesta metodologia.

Classes amb DJs

Cada cop és més habitual trobar-se DJs en sales de fitness, sobretot pel que fa a les classes d’'spinning', on es vol aconseguir el màxim rendiment. I és que els entrenadors més sofisticats han vist com l’energia provocada per la música en directe és un incentiu perfecte per animar les classes. Una energia musical que aconsegueix treballar el cos sencer al ritme del ‘beat’ i treballar les cames, l’abdomen, el ‘core’ i el tren superior. Ja sigui música de rock dur com l’últim ‘hit’ de David Guetta, pedalejar al ritme de la música més canyera permet cremar entre 400 i 800 calories en només 50 minuts.

'Cardio tenis'

Alguns clubs de tenis ja han aplicat aquesta versió fitness, amb la qual es pretén cremar més calories en una hora d’exercicis que en tot un partit de tenis normal. Una disciplina que, segons la web Cardio Tennis, ja compta amb 1,2 milions d’aficionats al món. El ‘cardio tenis’ consisteix en un programa d’exercicis d’alta intensitat en què s’incorpora a la pràctica del tenis tota una sèrie d’entrenaments cardiovasculars que inclouen jocs en equip i exercicis com córrer, saltar o moure els braços en intervals seguits.