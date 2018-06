Els Obama començaran les seves vacances estivals a Espanya

La família Obama passarà per Espanya durant les seves vacances d'estiu, tal com publiquen diversos mitjans. El matrimoni i les seves dues filles, Malia i Sasha, utilitzaran Madrid com a punt de partida per al seu mogut periple vacacional, que, com solen fer, no implicarà només visitar un únic lloc. L'expresident dels Estats Units aterrarà a la capital espanyola el 6 de juliol per participar en la primera edició de la Cimera sobre Economia Circular i Innovació, un fòrum econòmic organitzat per l'Advanced Leadership Foundation (ALF). Tot i que es tracta d'un viatge de feina, Obama s'emportarà la seva família, ja que les seves dues filles acaben de començar les seves vacances d'estiu: la Malia, de 19 anys, ha acabat el seu primer any a la Universitat de Harvard, i la Sasha, de 17, s'ha graduat a la Sidwell Friends School, a Washington DC, i està a punt de començar un any sabàtic.

Habituals i amb amics

Barack Obama i la seva dona, Michelle, tenen una certa predilecció per Espanya, on mantenen una molt bona relació amb el seu últim ambaixador, James Costos, que després que Trump el rellevés va decidir quedar-se a viure aquí. El 2016 Obama va visitar Espanya, en la que va ser la primera visita d'un president nord-americà en quinze anys. El 2010 Michelle Obama i la seva filla Sasha van passar uns dies a l'Hotel Villa Padierna de Benahavís (Màlaga) i van visitar el centre històric de Marbella i Granada. L'estiu passat l'ex primera dama va gaudir d'uns dies de descans a Mallorca, en una casa que hi tenen Costos i el seu marit, Michael Smith, un prestigiós interiorista.

Grans invitacions

No es pot descartar que els Obama marxin directes des de Madrid fins a qualsevol part del món. De fet, des que van deixar la Casa Blanca, moltes de les persones poderoses amb qui van tenir relació al llarg del seu mandat els conviden a passar dies a les seves propietats. Aquest és el cas de David Schulte, que els ha portat anteriorment a la seva casa de Martha's Vineyard, una exclusiva illa de la costa est dels EUA. L'any passat també vam veure Obama fent esquí aquàtic a les paradisíaques platges de les illes Verges britàniques, on va ser convidat pel milionari Richard Branson, que hi té una mansió.