Objectiu: joguines per a tothom

Mentre les llistes d’espera per aconseguir un iPhone 10 per Nadal continuen creixent, iniciatives com el Gran Recapte d’Aliments ens posen davant dels nassos una trista realitat: a Catalunya hi ha gent que passa gana. Però no només això: hi ha famílies que pateixen pobresa energètica, i centenars tenen dificultats per arribar a finals de mes. Amb aquest escenari, és evident que les festes de Nadal encara fan més visibles les desigualtats i mancances, i per això les campanyes per recollir joguines per als nens i nenes més desfavorits són fonamentals. De fet, les crides socials a la solidaritat perquè tots els infants rebin una joguina s’han multiplicat. Si no sabeu on heu d’anar o a qui us heu d’adreçar us ho posem molt fàcil, perquè hi ha desenes d’entitats i organismes públics que organitzen campanyes solidàries arreu de Catalunya. Per començar, a les pàgines web de gairebé tots els municipis catalans hi podeu trobar informació; i les associacions de veïns, ONG socials i entitats i fundacions diverses organitzen tota mena de campanyes solidàries per intentar que els que no tenen recursos passin unes festes de Nadal com més agradables i dignes millor.

A Sant Antoni, un bon exemple

A Barcelona, una de les ONG veïnals més actives és De Veí a Veí, del barri de Sant Antoni. Durant tot l’any mantenen activa una xarxa d’ajuda i recullen roba, joguines i tot tipus d’objectes per no deixar cap aniversari sense regal o cap nadó sense cotxet (sempre en la mesura de les seves possibilitats). I quan arriben aquestes dates engeguen el projecte Reis Macos de Sant Antoni, en el qual s’implica tot el barri i que pretén no deixar cap infant sense joguines la nit més màgica de l’any. “Per Reis no recollim joguines, el que fem és elaborar un catàleg de joguines i els nens escriuen la carta demanant una d’aquestes joguines. Ens ajuden els del mercat dominical de llibres i així tenim lots de llibres, i també recollim material escolar, ens ajuden empreses i particulars. I el dia 5 al migdia ja fem un festa al centre de dia per als avis dependents del barri, i a la nit, després de la Cavalcada, tenim set equips que reparteixen les joguines”, explica Rafa Martínez, copresident de l’entitat. Per apadrinar una d’aquestes cartes que acaben amb el regal desitjat hi ha temps fins al 4 de gener, i tota la informació és a la web de De Veí a Veí, www.deveiavei.org.

Iniciatives històriques

Les campanyes solidàries no són fruit de la crisi econòmica. Fa dècades que n’hi ha i Cap Nen Sense Joguina, de Ràdio Barcelona, SER Catalunya, és una de les més antigues de Catalunya. L’any passat van celebrar els 50 anys d’història i van aconseguir recaptar una xifra rècord: 44.640 euros. Tot plegat va fer que més d’11.000 infants tinguessin regals el dia de Reis. Aquest any ja ho tenen tot a punt per continuar procurant que les joguines formin part de la màgia del dia de Reis per a nens i nenes de Barcelona malalts o sense recursos. Busquen joguines noves, i el punt de recollida de joguines és a la mateixa ràdio, al carrer Casp número 6, i a l’Aliança del Poblenou, els dies 3, 4 i 5 de gener.

Una altra de les campanyes històriques i més conegudes és la que organitza cada any la Creu Roja, que aquest any porta per lema “Els seus drets en joc” i està dedicada a recollir joguines noves, no bèl·liques ni sexistes. En aquesta edició han decidit enfocar la campanya de joguines al voltant del missatge recollit en l’article 31 de la Convenció dels Drets de l’Infant. Aquest article reflecteix que “el nen té dret a l’esplai, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals”. “En aquests moments, i des que va començar la crisi, moltes persones han perdut la feina, i això ha provocat un creixement de la pobresa extrema en moltes famílies. Aquest any ens tornem a trobar en una situació econòmica difícil. Això ha fet que el nombre d’usuaris i usuàries de Creu Roja hagi augmentat. Amb tot això, hem de tenir present que els primers afectats d’aquesta conjuntura són els infants. En moments de crisi, els infants que viuen en situació de pobresa o d’exclusió social es troben davant d’una situació de pèrdua d’oportunitats (menys salut, menys èxits educatius, més males condicions d’habitatge, relacions socials deteriorades, més exposició a la violència)”, argumenta Anna Sarlé, referent de Joventut Creu Roja. L’organisme fa una crida a la ciutadania, les empreses i la societat civil perquè col·laborin amb la campanya fins al 31 de desembre.

Reforçar el compromís

La feina que fan des del Casal dels Infants no s’atura per Nadal, més aviat tot el contrari. “Aprofitem el Nadal per seguir fent la que feina que fem durant tot l’any, que és vetllar per més de 1.000 infants i joves. I en aquestes dates emfatitzem la campanya dels donatius per reforçar la solidaritat i el compromís dels que volen col·laborar”, explica Enric Canet, director de relacions ciutadanes de l’entitat. No obstant, també recullen joguines, però ho fan a través de la campanya Escola Suma, que funciona tot l’any i consisteix que nens d’arreu del territori visitin el Casal dels Infants i hi portin joguines, targetes de metro… D’aquesta manera, els nens i nenes ja prenen consciència des que són petits. “Aconseguim les joguines a partir d’aquesta relació, i també de les empreses que col·laboren amb nosaltres, a banda de les que rebem de Creu Roja. I ara que per Nadal no hi ha escola, no ens aturem. Al contrari, intentem oferir més opcions d’educació i lleure per garantir la igualtat d’oportunitats”, argumenta Canet. El Casal és present al barri del Raval, al de la Mina, a Badalona, a Santa Coloma de Gramenet i també a Salt.

El valor de les joguines

Al quart estudi de l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja, L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar, queda palès que 5 de cada 10 infants atesos per aquesta organització no es poden permetre joguines per a l’aire lliure (com bicicletes, patinets, etc.) i que 6 de cada 10 no fan activitats de lleure.

No es tracta del valor material que poden tenir les joguines, sinó d’altres valors més intangibles a curt termini. El joc i les joguines amaguen un impagable valor educatiu i didàctic, ja que amb elles els infants comencen a desenvolupar aptituds i habilitats que poden ser claus en el seu creixement i en el seu futur. Quants arquitectes deuen haver trobat la seva vocació apilant peces de fusta? I és en aquest sentit que totes les fonts consultades consideren molt important que tots plegats ens esforcem per evitar que cap infant es quedi sense rebre un joc o joguina que reforci la seva evolució natural, perquè un infant que no pot jugar és un infant discriminat i exclòs socialment.

Precisament, tenint en compte el valor didàctic de les joguines, l’Institut Català de les Dones (ICD) divulga la campanya #trenquemestereotips, una actuació de sensibilització a les xarxes socials que convida a prendre consciència de la importància del temps de joc per educar els infants en els valors de l’equitat entre dones i homes. La campanya fa especial èmfasi en la no transmissió d’estereotips sexistes a través de les joguines i anima a mostrar creativament l’adhesió de tothom qui ho vulgui a aquesta idea amb missatges o fotografies en xarxes socials com Facebook, Twitter i Instagram amb l’etiqueta #trenquemestereotips.