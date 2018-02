Objectiu: visitar tots els països del món

Té al passaport 51 segells diferents. Són els països que ha visitat en només set mesos, el temps que fa que viatja per terra, mar i aire amb l’objectiu de conèixer 144 estats més abans del 14 de novembre del 2020. Aquest és el dia en què complirà 24 anys i 191 dies i la data límit per convertir-se en el noi més jove que visita tots els països del món (els 193 estats reconeguts per l’ONU més la Ciutat del Vaticà i Taiwan). Si ho aconsegueix batrà el rècord Guinness actual: el del britànic James Asquith, que va fer-ho el juliol del 2013, quan tenia exactament 24 anys i 192 dies. El protagonista d’aquesta història es diu Óscar Herrera i és un jove de 21 anys de Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental).

Un viatge ‘low cost’

“No necessito gaire per viatjar”, reconeix l’Óscar, que explica que en set mesos s’ha gastat 3.000 euros. Fa pocs dies que ha arribat a Indonèsia. Ho ha fet des de Malàisia, amb l’avió més econòmic que ha trobat. Té calculat que el 80% de les despeses del viatge són en transport. “On puc, intento fer autoestop o buscar l’opció més econòmica per moure’m. A Corea i al Japó també vaig tirar de companyies aèries low cost, però normalment l’autobús i el tren són més barats i m’agrada més viatjar així”, explica. Els ferris de càrrega seran la seva opció quan arribi a les illes del Pacífic, ja que moltes vegades les companyies ofereixen passatges gratuïts perquè són places que no disposen de cap comoditat: “M’han dit que des de Nova Zelanda i Austràlia és fàcil agafar aquest tipus de vaixells”.

Per dormir acostuma a fer couchsurfing (una plataforma online que posa en contacte viatgers amb locals que ofereixen allotjament gratuït), demana un lloc on dormir a gent que coneix pel camí o dorm de franc en hostals a canvi de petites feines. I a l’hora de menjar compra als supermercats, però hi ha llocs on surt més barat anar de restaurant. “A les Filipines si vas a establiments locals, menges per menys d’un euro”, explica.

Tot i així li queden pocs estalvis i sap que no tindrà prou diners per als 2 anys i 9 mesos que encara li queden de viatge. Per això, a través de la seva pàgina web (www.expedicionsf.com) busca espònsors que l’ajudin a finançar-lo.

Un projecte solidari

L’Óscar sempre ha tingut inquietud per conèixer món, per això amb 19 anys va deixar la carrera de ciències polítiques i va començar a viatjar per Europa sense diners. “No tenia ni un duro i tocava l’ukelele per finançar-me. Però vaig adonar-me que no m’agradava aquesta manera de guanyar diners. No me’ls donaven perquè toqués bé, sinó perquè els feia pena. No em sentia bé perquè al món hi ha gent molt més necessitada que jo”, reconeix. Per això, la seva web no només està pensada per donar a conèixer el seu projecte i recaptar fons, sinó també per col·laborar amb l’ONG Metges Sense Fronteres. “Em sembla molt lloable la feina que fan i que se sacrifiquin per ajudar altra gent”, diu. Per això anirà explicant a la seva web les seves experiències i com canvia la qualitat de vida de la gent en funció del país on viuen. Com diu al seu blog, “existeixen unes grans desigualtats al món” i explicant-les vol aconseguir ajudar l’ONG Metges Sense Fronteres.

Una ruta adaptable

El seu viatge va començar el 22 de juliol a Portugal i des d’allà va visitar tot Europa (excepte Irlanda) i Turquia. Al novembre va agafar el transsiberià des de Sant Petersburg i durant 26 dies va recórrer Rússia, Mongòlia i part de la Xina fins a arribar a Pequín. Va saltar al Japó, Corea i Taiwan, i des d’allà a les Filipines, Singapur, Malàisia i Timor Oriental. Ara és a Indonèsia, des d’on arribarà a Austràlia. A partir de llavors, tindrà una de les etapes més difícils del viatge: recórrer els 14 països de les illes del Pacífic. “Tinc moltes ganes de descobrir aquesta part del món perquè és la més desconeguda i poder dir que he estat a països com Kiribati, Vanuatu o Tonga”, explica. Confessa que és “un fanàtic de la geografia” i que pot passar-se hores “mirant un mapa per imaginar rutes per terra i mar”.

Quan hagi recorregut tots aquests paradisos, tornarà a l’Àsia per acabar de fer el Sud-est Asiàtic i intentarà entrar a Corea del Nord: “Ho vaig provar, però em demanaven molts diners per un viatge organitzat. A veure si d’aquí uns mesos tinc més sort”. Seguirà per l’Índia, Sri Lanka, les Maldives i s’endinsarà al Pròxim Orient. Amb això haurà acabat una altra etapa i calcula que el 2019 començarà l’aventura africana, on trobarà els països més conflictius. “Et vas trobant altres viatgers que et donen consells, ja m’han parlat de les rutes segures per travessar l’Afganistan, per exemple. Per altres llocs com Síria o Somàlia, hi passaré ràpid”, explica. El 2020 planeja arribar a Amèrica del Nord, on començarà el compte enrere per batre el rècord: menys de 12 mesos per recorre el continent americà de dalt a baix. “És només un pla, que segur que canvia sobre la marxa”, alerta.

Adaptar-se als canvis és un dels aprenentatges que l’Óscar més valora d’aquests primers mesos viatjant: “Noto que quan hi ha un problema o un imprevist improviso més ràpid. Quan surts de la zona de confort, t’obligues a conèixer-te a tu mateix i descobreixes actuacions i maneres de fer que no t’hauries imaginat mai”. També explica que des del juliol ha descobert noves cultures, ha tastat nous àpats, ha vist paisatges increïbles i ha après a dir gràcies en 19 idiomes diferents. No sap ni vol imaginar-se com l’haurà canviat el viatge d’aquí al novembre del 2020, però espera poder dir: “Soc el noi més jove del planeta que ha visitat tots els països del món”.

El noi més jove

James Asquith va aconseguir el rècord de ser el noi més jove que visita tots els països del món l’agost del 2013, quan tenia 24 anys i 192 dies. Va complir l’objectiu en 5 anys. L’Óscar s’ha proposat aconseguir-ho en 3 anys i 4 mesos i per això ha calculat que no pot estar més d’una setmana a cada país. “Però hi ha llocs petits com la Ciutat del Vaticà on només he estat un dia i països enormes com la Xina on he passat tres setmanes. Una cosa compensa l’altra”, diu.

Els altres rècords

La noia més jove

El títol de noia més jove que ha visitat tots els països del món el té Cassandra de Pecol, una americana que va aconseguir el rècord el febrer del 2017. També té el rècord Guinness de la persona que trepitja tots els països del món amb menys temps: tan sols va necessitar un any i mig per complir el seu somni. “Amb el pressupost que jo tinc, és impossible”, compara l’Oscar.