Podem trobar molts articles que ens parlen dels beneficis de la meditació, des dels beneficis físics, com la millora del sistema immunològic o l’alentiment del procés d’envelliment, fins als psicològics, com la disminució de l’ansietat o l’augment de la concentració, l’empatia i l’equanimitat, per citar-ne alguns. Hi ha, però, un benefici que no sol sortir a les llistes i que té una importància cabdal en la millora de la nostra qualitat de vida: és l’increment del sentit de l’humor. La meditació té les condicions idònies per ajudar a portar la mirada cap a l’interior i poder observar tot el que apareix en el cos, la ment i les emocions. És com posar-nos davant d’un mirall on es reflecteix el que passa a nivell corporal, mental i emocional. A través de la pràctica i perseverança aprenem a relativitzar aquesta pel·lícula que se’ns projecta, a donar-hi la importància justa i a poder observar i actuar amb equanimitat. Aquesta observació ens permet veure com repetim automatismes. En definitiva, ens permet constatar que l’ésser humà és un còmic en potència amb la seva capacitat d’entrebancar-se amb la mateixa pedra una i mil vegades. Quan veiem com una vegada rere l’altra caiem al mateix parany no ens queda altre remei que relaxar-nos i riure amb ganes. Somriure i obrir el cor perquè tot el que ens caracteritza hi tingui cabuda, ja que el rebuig només incrementa el que no volem. A partir d’aquí podem transformar. Tots tenim pensaments repetitius que voldríem oblidar i la millor manera és abraçar-los, com qui abraça un vell conegut que, malgrat que tingui moltes imperfeccions, ens fa dibuixar un somriure als llavis o, fins i tot, ens fa esclafir una rialla. I tots sabem que quan somriem segreguem beneficioses endorfines. Observar, acceptar i somriure.