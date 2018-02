¿Ombres alliberades o sexualitat mal entesa?

Una vegada mes, la història d’amor entre el misteriós Christian Grey i la innocent Anastasia Steele ha tornat als cinemes amb Cinquanta ombres alliberades, la tercera i última part de la saga d’E.L James. Tot i les males crítiques que ha rebut, no es pot negar que la trilogia ha sigut, des del principi, un èxit de taquilla. Ja el 2015 la primera entrega, Cinquanta ombres de Grey, va recaptar 7,3 milions d’euros a Espanya, mentre que la segona part, Cinquanta ombres més obscures, en va recaptar 4,7 milions. Aquestes xifres es multipliquen en l’àmbit mundial i encara més si ens centrem en els llibres originals, que van arribar als 125 milions d’exemplars venuts -traduïts a més de cinquanta idiomes- i que van compartir podi de vendes amb les sagues de Crepuscle i Harry Potter.

En un principi, aquesta novel·la eròtica -categoritzada com a mummy porn (porno per a mares)- va despertar un gran interès perquè treia a la llum les pràctiques de BDSM, sigla que combina les inicials de bondage i disciplina; dominació i submissió; sadisme i masoquisme. El morbo de revelar els secrets d’aquestes tècniques, condimentades amb una història d’amor de les de la vella escola, van captar l’interès del públic femení.

De fet, arran de la primera estrena de la saga, a la Sex Academy de Barcelona, la primera acadèmia de la ciutat on es fan cursos i tallers relacionats amb la sexualitat, es van rebre nombroses sol·licituds per participar en els seus tallers de BDSM. Tanmateix, Laila Pilgren, fundadora i directora, sempre ha volgut recordar que la realitat d’aquestes pràctiques no té res a veure amb la pel·lícula. “Per començar, es torna a caure en l’estereotip que per practicar sadomasoquisme has d’haver tingut un passat traumàtic”, es queixa Pilgren, que assegura que molts seguidors se senten culpables perquè creuen que estan fent una cosa dolenta. Pilgren posa com a exemple les pel·lícules d’acció: “Quan veus les persecucions de cotxes saps que són ficció. En canvi, si veus persones fent sadomasoquisme, com que no tens altres referències, te les creus”, lamenta.

Carme Sánchez, sexòloga i codirectora de l’Institut de Sexologia de Barcelona, creu que pel·lícules com Cinquanta ombres alliberades no són una bona referència per al públic femení. “No deixen de mostrar el típic estereotip de l’amor romàntic que justifica que un home maltracti una dona”, lamenta la sexòloga, que veu com entre en Christian (Jamie Dornan) i l’Anastasia (Dakota Johnson) hi ha una relació possessiva i gens igualitària.

Amor submís

“Ell és un controlador i un maltractador, i ella arriba fins i tot a justificar la seva gelosia, quan mai hauria d’estar justificada en una parella”. I, encara que la sexòloga reconeix que com a mínim, en aquesta última entrega, la protagonista arriba a plantar cara al caràcter possessiu de Grey, no ho fa mai en el grau suficient.

Però el fet és que són nombroses les històries de ficció que mostren aquest tipus de relacions fal·laces, en què les dones són les que acostumen a sucumbir a les demandes de la seva parella masculina. “A consulta m’arriben moltes dones que volen saber com poden satisfer les necessitats del seu company”, confessa Sánchez.

Un fet semblant li passa a Laila Pilgren, que assegura com un dels seus tallers estrella és com fer una fel·lació. “Em fa la impressió que aquestes dones només venen per satisfer el desig de la seva parella, mentre que jo sempre els hi recordo que ho han de fer perquè els hi ve de gust a elles”, explica. Tot i això, la directora de la Sex Academy confessa que el taller més demandat pels homes és el de com lligar. “Avui en dia estan més desorientats que mai, no saben com aproximar-se a les dones, que són cada vegada més independents i autosuficients”, resumeix Pilgren per explicar l’interès en una cosa que aparentment és tan bàsica i universal com lligar.

Per compensar, la directora també ha detectat que cada vegada li arriben més parelles interessades en els tallers que imparteixen psicòlegs i sexòlegs en temes que busquen el gaudi de tots dos com el sexe tàntric, els massatges eròtics i un que han batejat com a mindfulsex, en què intenten ensenyar a viure la sexualitat des d’una atenció plena. Aquest últim és un taller teòrico-pràctic en què es barreja el concepte de mindfulness amb la sexualitat i que té com a objectius ampliar la consciència corporal i sensorial, conèixer i connectar millor el propi cos, aconseguir més complicitat amb la parella i gaudir més de la sexualitat. Tot un petit pas per intentar aconseguir una relació sexual més plena i equilibrada.

Poca educació sexual

Carme Sánchez reclama que cal una millor educació sexual. Segons l’experta, el problema és que com a molt els adolescents reben una educació sexual a les escoles que es limita a ensenyar com es posa un preservatiu i a prevenir les malalties de transmissió sexual. Però s’obliden d’un àmbit igual d’important: l’afectivitat sexual. “Aprendre que hi ha d’haver un consens en les relacions, parlar sobre el que es vol i el que no o sobre com et sents a l’hora de practicar sexe és bàsic per a una correcta educació sexual”, afegeix Pilgren.

Dominació psicològica: el cas del ‘findom’

Una de les sigles del BDSM fa referència als jocs de submissió i dominació, que són eminentment psicològics i no tenen per què implicar sexe. Per exemple, a la pel·lícula Cinquanta ombres més obscures es podia veure com en Christian li demanava a l’Anastasia que es tragués la roba interior mentre sopaven en un restaurant. Uns jocs psicològics que, fins a cert punt, poden ser divertits i excitants per als que els practiquen. Curiosament, dins d’aquesta variant, des de fa un temps ha sorgit l’anomenat findom, abreviació en anglès de financial domination, és a dir, dominació financera. Es tracta de relacions en què, generalment, les dones es converteixen en dominadores d’homes que els fan suculentes transferències bancàries i amb qui poden establir, o no, una relació de dominació eròtica. I res més. Tot es manté en el pla virtual i no hi ha trobades reals. És una estranya forma de fetitxisme en què l’home busca ser dominat a nivell monetari. En una entrevista feta a una findomme nord-americana, la noia confessava que, en general, la majoria dels homes submisos eren persones d’èxit que buscaven una manera de no tenir control sobre els seus comptes bancaris. Altres experts apunten que és tan sols una manera d’escapar d’una realitat estressant i esgotadora.