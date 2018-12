Pamela Anderson i Brigitte Bardot se sumen als ‘armilles grogues’

Brigitte Bardot i Pamela Anderson no només comparteixen el seu activisme a favor dels drets dels animals, sinó que ara també s’han sumat a les protestes dels anomenats 'armilles grogues', que durant les últimes setmanes estan sacsejant França arran de la pujada dels preus del carburant.

Fa pocs dies, la que va ser un mite eròtic durant els anys seixanta ja va pujar una foto al seu compte de Twitter sobre el tema. "Amb vosaltres!", escrivia orgullosa Bardot, amb una imatge en què se la veia amb la característica armilla groga amb un gest d’aprovació. Fins i tot un dels seus gossos també anava vestit amb la indumentària de protesta.

I qui s’ha pronunciat amb llargues explicacions ha sigut l’ex 'vigilant de la platja', que després d’haver escrit una sèrie de tuits sobre tema, ha acabat publicant un text explicatiu a la web de la seva fundació. "Odio la violència, però ¿què és la violència de totes aquestes persones i aquests cotxes de luxe cremats comparada amb la violència estructural de les elits franceses i mundials?", es pregunta Anderson a l’escrit. Una violència que, segons la model, "sorgeix de les tensions creixents entre l’elit metropolitana i els pobres rurals, entre els polítics representats per Macron i el 99% que està fart de les desigualtats, no només a França, sinó a tot el món".

