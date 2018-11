Pamela Anderson creu que el feminisme ha arribat massa lluny

Per a Pamela Anderson, el feminisme i el moviment #MeToo estan anant massa lluny. O almenys això ha dit obertament en el programa australià ‘60 minutes’: "Soc feminista, però crec que la tercera onada és avorrida i paralitza els homes", ha confessat al presentador Liam Bartlett. "Probablement em mataran per dir això, però la meva mare em va ensenyar que no havia d’anar a un hotel amb un estrany, i que si algú em rep amb una bata en una reunió de feina, deu ser una altra cosa".

“Feminism can go too far. I'm a feminist, but I think that this third wave of feminism is a bore. I think it paralyses men.” Pamela Anderson criticises the #MeToo movement, warning women to use “common sense” @PamFoundation #60Mins pic.twitter.com/6dUmvbueRu — 60 Minutes Australia (@60Mins) November 4, 2018

Encara que l’entrevista sencera no s’emetrà fins a l'11 de novembre, el programa n'ha penjat diversos fragments al seu perfil de Twitter, on també es pot veure com l’exvigilant de la platja parla sobre la seva relació amb Julian Assange, fundador de Wikileaks, a qui confessa sentir-se molt propera. De passada, ho ha aprofitat per demanar al primer ministre australià que intervingui en el cas i li permeti tornar al país: "Torna-li el passaport, porta’l a Austràlia i sent-te orgullós d’ell".

Durant la conversa amb Bartlett, la model també ha confessat que va ser contractada per assistir a l’aniversari de Donald Trump, en un moment que era habitual que a les models de 'Playboy' se'ls pagués 500 dòlars per assistir a aquest tipus d’actes. Assegura que ja no s’ha tornat a creuar amb l’actual president dels Estats Units.