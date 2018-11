Paris Hilton torna a Xochimilco per veure els efectes de les seves donacions

Ja fa poc més d’un any que un terratrèmol de magnitud 7,1 va arrasar la comunitat de Xochimilco, situada al sud de Ciutat de Mèxic. En aquell moment, la ‘celebrity’ nord-americana Paris Hilton va visitar la zona i es va comprometre a fer donacions i ajudar les famílies damnificades per la tragèdia.

Ara Hilton ha tornat a visitar la comunitat per veure com avança la reconstrucció de les cases i per conviure amb els seus habitants i fer-se fotos. "Quan va passar el terratrèmol vaig venir aquí i em va trencar el cor veure el que havia passat i vaig voler ajudar-los", explicava la cantant als mitjans que l’han seguit durant la seva estada a Xochimilco.

L’estrella, que també és a Mèxic per diferents finalitats comercials, ha promès tornar a veure quin és l’estat de la zona damnificada d’aquí un any.