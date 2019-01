Paris Jackson ingressa en un centre per solucionar els seus problemes mentals

No són bons moments per a la filla del Rei del Pop. Paris Jackson acaba d’ingressar en un centre de salut mental per millorar la seva "salut emocional", segons informa la revista ‘People’. "Després d’un any molt ple de compromisos laborals que l’han dut per tot el món, Paris Jackson ha decidit que necessitava prendre’s un temps per reiniciar, realinear i prioritzar la seva salut física i emocional", ha dit al mitjà una font propera a la model i cantant.

Des de fa anys, la filla de Michael Jackson no s’amaga dels seus problemes de depressió i ansietat. El 2013, quan tenia quinze anys, va ser hospitalitzada després d’un intent de suïcidi, encara que anys més tard va confessar en una entrevista a ‘Rolling Stone’ que havia intentat treure’s la vida en repetides ocasions. "M’odiava a mi mateixa, tenia molt baixa l'autoestima, pensava que no podia fer res bé i que no mereixia viure", explicava aleshores.

A la mateixa entrevista Jackson, que ara té 20 anys, també va confessar que quan era adolescent va ser agredida sexualment per una persona més gran i "completament desconeguda". Un fet que no va explicar a ningú en aquell moment, però que la va afectar molt.

Aquests últims dos anys han sigut molt fructífers per a la filla de Michael Jackson. Se l’ha pogut veure en nombroses catifes vermelles, desfilades de moda i campanyes publicitàries. A més, també ha iniciat la seva carrera en el món de la música.