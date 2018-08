Passa les vacances amb un artista

¿T’agradaria aprendre a fer cal·ligrafia a casa d’un artista japonès? ¿O ceràmica a un bohemi estudi de París? Fins i tot pots anar a Tanzània i descobrir com fer escultures sobre pedra en plena natura. Les possibilitats són infinites, i moltes es recullen al portal VAWAA, sigles en anglès de Vacations With An Artist ('vacances amb un artista'). Es tracta d’una iniciativa de Geetika Agrawal, una dissenyadora nord-americana que el 2015 va decidir fer la volta al món en dotze mesos i passant per dotze països a la recerca d’artistes interessats a compartir la seva creativitat i habilitat artística. Després d’aquesta aventura va obrir el portal a internet, que avui ja compta amb quaranta-cinc artistes de setze països diferents. La idea és que els artistes ofereixen estades formatives a casa seva per a tots aquells que vulguin aprendre les seves tècniques.

El turista que decideixi passar les vacances convivint amb un artista ha de pagar el transport, la manutenció i l’allotjament. A part, el preu de l’experiència d’aprenentatge, que pot durar des d'uns dies fins a una setmana, pot oscil·lar entre els cent i els dos mil euros. Aquest preu inclou la formació, els materials necessaris, les activitats proposades per l’artista i, només en alguns casos, l’allotjament, que en situacions excepcionals, com quan es viu en un lloc aïllat, és a casa del mateix amfitrió.

L’artista que participa en aquest intercanvi no només aconsegueix una remuneració extra per als seus ingressos, sinó que també obté més visibilitat internacional, perquè té el seu perfil en un portal sense limitacions de fronteres. I és que les arts que s’ofereixen a VAWAA són tan variades com els països que es recullen: es pot aprendre sabateria a la República Txeca, a fer bicicletes de bambú a l’Índia o descobrir els secrets del tango a l’Argentina, entre moltes altres opcions. A casa nostra també trobem artistes que s’han sumat al portal i aquest estiu ofereixen estades als seus estudis de Barcelona.

540x306 El Taiom ensenyant la seva tècnica a l'estudi. / VAWAA El Taiom ensenyant la seva tècnica a l'estudi. / VAWAA

Descobrir l’art del tatuatge amb el Taiom

En un vell edifici de Marina hi ha l’estudi de tatuatges del Taiom, un jove brasiler que des de fa pocs mesos està instal·lat a Barcelona. Des que la seva dona va descobrir en una revista el portal VAWAA i el va animar a inscriure-s'hi ja han passat pel seu estudi aprenents de llocs tan diversos com Nova York o Taiwan. Tatuador des de fa més de quinze anys, el seu estil es caracteritza per fer elaborats dibuixos amb conceptes abstractes, detalls, línies i aquarel·les. Un estil que crea seguidors i que fa que alguns estiguin disposats a gastar més de vuit-cents dòlars per quatre dies de formació amb ell.

“El tatuatge no és com pintar quadres, moltes coses depenen de la persona a qui se li fa”, explica el Taiom, que durant les formacions ensenya com és cada tipus de pell per aconseguir el millor acabat. A part, també mostra com es fa tot el procés de dissenyar un tatuatge, explica una mica la història d'aquest art, ensenya quina és la composició dels pigments, organitza visites a museus o indrets que puguin causar inspiració, fa que l'aprenent practiqui i fins i tot li acaba fent un tatuatge. Per al Taiom l’experiència sempre és un 'win-win': “Ells aprenen, però jo també m’enduc un aprenentatge, perquè conec persones amb 'backgrounds' molt diferents”, conclou.

540x306 La Roser rep artistes de tot el món al seu estudi de Barcelona. / VAWAA La Roser rep artistes de tot el món al seu estudi de Barcelona. / VAWAA

Perfeccionar la tècnica del gravat amb la Roser

La Roser Sales, especialista en l’art del gravat, considera que la feina de l’artista és molt solitària. Per aquest motiu, que de tant en tant vingui algú de fora al seu estudi és molt enriquidor. “Va molt bé sortir de la nostre zona de confort. I encara que tu ofereixis coneixements, també aprens”, confessa. Fa vint-i-dos anys que té un estudi privat al barri de Gràcia i sempre hi reserva un espai per organitzar tallers i llogar l’ús de màquines per fer els diferents gravats. “Ja he rebut la visita d’artistes que han vingut per aprendre més i ara ens uneix una bona amistat”, explica. Ara fa poc que s’ha afegit al portal i ja té reserves de dues persones provinents d’Austràlia i Anglaterra, que pagaran tres-cents vuitanta dòlars per cinc dies de formació. Durant aquestes jornades els ensenyarà els diferents mètodes d’impressió, la tècnica de l’aiguafort, serigrafia o l’aiguatinta. Tot amb l’objectiu de donar al visitant més recursos i eines per poder tirar endavant el seu projecte personal.

540x306 L'Álvaro ofereix pràctiques de percussió al seu estudi. / VAWAA L'Álvaro ofereix pràctiques de percussió al seu estudi. / VAWAA

Aprendre percussió amb l’Álvaro

Procedent de l’Uruguai, l’Álvaro Pérez ja fa temps que rep diferents artistes al seu estudi del Poble Nou de Barcelona. En el seu cas, ell és especialista en percussió; concretament, en l’anomenat candombe, un tipus de tambor i de dansa uruguaià d’origen africà reconegut per la UNESCO com a patrimoni cultural. Tot i això, el músic abasta molts gèneres musicals, de manera que molts artistes van al seu estudi buscant inspiració o tècniques per perfeccionar el seu estil. “M’agraden els intercanvis i la fusió, i és excitant no saber qui t’arribarà a l’estudi”, confessa el músic, que creu que cada persona li obre un nou món i li suposa un nou desafiament per a la seva feina. Fa poc que s’ha unit al portal i hi ofereix tallers privats de cinc dies per gairebé mil dòlars. Una de les idees d’aquesta trobada és ensenyar noves formes d’expressió musical i desenvolupar la sensibilitat dels sons i els ritmes que cadascú porta a dins a través de la percussió. A banda, esclar, de veure com es pot aplicar el candombe en altres instruments i estils musicals i d'ajudar en la producció i creació de projectes personals.

Les seves trobades també solen deixar molt bon resgust als que hi arriben per aprendre. Com l’Elah Hernández, una música de Múrcia que va passar uns dies a l’estudi de l’Álvaro per gravar i perfeccionar un disc per a una obra de teatre musical. “Em vaig nodrir de la seva sensibilitat musical i va saber captar molt bé el que necessitava”, s’enorgulleix l’artista, que aquest any vol repetir l’experiència amb un nou disc que està gravant. O l’Alejandro García, un músic amateur que va passar un dia a l’estudi de l’Álvaro per aprendre a tocar el tambor djembé. “No va ser una classe, sinó un aproximament. Em va donar molts consells i suggeriments”, explica García.

Sigui com sigui, l’opció de passar unes vacances creatives al costat d’un artista està més a l’abast que mai. Només cal trobar un país i una passió.