El passeig de Gràcia tindrà un festival gastronòmic

El passeig de Gràcia serà l'escenari d'un festival gastronòmic, Passeig de Gurmets, que se celebrarà al març i que oferirà durant deu dies diferents propostes dels vint restaurants més destacats de la zona.

Aquesta via barcelonina concentra alguns dels restaurants amb més estrelles de la capital catalana, fet que suposa una "excel·lent oferta gastronòmica", segons ha destacat aquest dimarts el president de l'Associació Passeig de Gràcia, Luis Sans, en declaracions recollides per Efe. Segons ha explicat, l'objectiu d'aquesta iniciativa, impulsada per aquesta associació, és "donar a conèixer el nivell i la varietat de l'oferta gastronòmica del passeig a tots els qui viuen a Barcelona i els seus voltants, així com als que visitin la ciutat durant aquells dies".

El festival, que tindrà lloc del 8 al 18 de març, comptarà amb una ruta de platets, a set euros cadascun amb beguda inclosa, en la qual participen dotze restaurants: Jardí de l'Ànima, Cafè de La Pedrera, Galaxó (Hotel Casa Fuster), La Terrassa del Claris, Farga Diagonal, El Restaurant del Majestic, Banker's Bar, Mordisco, Roca Bar, Somni Restaurant & Cocteleria, Vinoteca Torres i Solomillo (Alexandra Hotel).

També s'oferirà un menú degustació d'entre 40 i 55 euros, també amb cervesa, vi o cava inclòs, al Restaurant Jardí de l'Ànima, Boca Grande, Galaxó, La Terrassa del Claris, el Majestic, Blanc de l'Hotel Mandarí Oriental, Oria del Monument Hotel, El Principal de l'Eixample, Somni Restaurant & Cocteleria, Solomillo, Tragaluz i La Vinateca Torres.

En l'acte de presentació, Carme Ruscadella ha subratllat que "la gastronomia és la postal de qualsevol ciutat, i Barcelona és una ciutat amb caràcter i cultura pròpia, amb un passeig de Gràcia que és un dels carrers més interessants del món, en el qual conviuen arquitectura, negoci, estil, moda, cultura, glamur i gastronomia".

El festival es completarà amb demostracions culinàries gratuïtes dins dels hotels de la mà d'alguns dels cuiners i líders d'opinió més coneguts de Barcelona.