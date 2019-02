El passeig de Gràcia torna a reivindicar la seva alta gastronomia

La capital catalana és la ciutat amb més estrelles Michelin del territori espanyol. I no només això: de les seves 31 estrelles, 6 es troben en restaurants del passeig de Gràcia. Una convergència que transforma aquests metres de la ciutat en un destí gastronòmic internacional de primer ordre. Motiu més que suficient perquè se celebri la segona edició del Passeig de Gourmets, un festival gastronòmic que tindrà lloc del 14 al 24 de març i que comptarà amb la participació dels 18 restaurants més destacats de la zona.

"L’objectiu és donar a conèixer el nivell i la varietat de l’oferta gastronòmica que té el passeig a tots els ciutadans, així com als que visitin la ciutat durant aquests dies", ha destacat Luis Sants, president de l’Associació Passeig de Gràcia, impulsora d’aquesta iniciativa.

Durant els 10 dies que duri el festival, es faran quatre activitats principals. D’una banda hi haurà La Ruta dels Platets, que permetrà gaudir de 13 variats platets per 7 euros amb una cervesa Estrella Damm, una copa de vi de Familia Torres, una copa de cava de Juvé & Camps o una Coca-Cola. Els assistents també podran provar alguns dels menús degustació amb diferents propostes gastronòmiques per preus fora de l’habitual, que estaran entre els 40 i 50 euros. Una altra opció serà la Cuina a 4 Mans, unes vetllades gastronòmiques en què parelles de xefs estrellats uniran el seu talent i la seva experiència. És així com es podrà veure Carme Ruscalleda i Raül Balam al restaurant Moments del Mandarin Oriental; Nandu Jubany i Carles Gaig al Restaurant SOLC de l’Hotel Majestic; Martín Berasategui i Xabi Goikoetxea al Restaurant Oria de l’Hotel Monument; Pablo Tomás i Joel Castanyé al Restaurant Sintonia de l’Hotel Gallery, i Aurelio Morales i Nathan Minguell al Claris Hotel & Spa. Finalment, també es podran provar les Experiències Gourmet, diferents activitats ideades perquè el públic pugui conèixer de primera mà la gastronomia del passeig de Gràcia.

"Tenim la maquinària perfectament greixada per fer una edició encara millor que l’any passat", ha comentat durant la presentació Martín Berasategui, xef portaveu d’aquesta segona edició. Berasategui ha recordat quan va arribar al passeig de Gràcia el 2005. "Un passeig ple de talent" que, des d’aquell moment "s’ha convertit en casa meva". Per a Berasategui, amb aquest festival es demostra que els xefs, junts, som "més forts". "La gastronomia està en un moment estratosfèric i, si caminem junts, amb festivals com aquest, on ens donen suport, serem imparables".

La primera edició del festival es va celebrar el març de l’any passat i va resultar un èxit per a l’organització: es van comptar més de 9.500 platets venuts, més de 1.500 menús degustació servits i taules plenes a les cites més exclusives de la Cuina a 4 Mans, com les que es van fer amb Carme Ruscalleda, Martín Berasategui, Joan Roca i Nandu Jubany. Un festival que, un any més, vol tornar a omplir el passeig de Gràcia d’amants de l’alta gastronomia.