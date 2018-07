Patates, un clàssic

Tot l’any és un bon moment per plantar patates, ja que toleren bé el fred, tot i que la millor època per fer-ho és la primavera. La patata es reprodueix a partir d’un tubercle i a casa les podem sembrar aprofitant les velles que es comencen a grillar. Les haurem de plantar a uns 40 cm de separació. Si les voleu plantar en testos o taules, penseu que necessitareu un mínim de 10 litres de substrat i que tinguin una profunditat mínima de 30 cm. També caldrà que tingueu present que a l’hora de plantar-les heu d’adobar el terreny, afegint-hi una mica de compost. Convé plantar-les a uns 10 cm de profunditat. Les patates no són gaire exigents amb el terreny i només haurem de mirar que sigui flonjo i ben airejat.

A les patateres els agrada el sol, però compte si fa massa calor, ja que pot afectar el desenvolupament de la planta. Demanen també una terra humida, per la qual cosa les haurem de regar dues o tres vegades per setmana, depenent del clima. Però compte que no us passeu amb el reg, ja que un excés d’aigua pot afavorir el desenvolupament de malalties, a banda que les patates tindran massa aigua i perdran paladar. Quan floreixin, haureu de regar més sovint. A més, durant el cultiu es recomana calçar les plantes (amuntegant terra al seu voltant) per evitar que als tubercles més superficials els toqui la llum i es tornin verds.

Sabreu que arriba el moment de collir-les quan les fulles comencen a assecar-se. Unes patates sembrades al març, per exemple, el més habitual és que calgui recollir-les a principis de l’estiu, depenent de la varietat.

Pel que fa a les plagues que poden afectar la planta, les més habituals són l’escarabat de la patata i el míldiu. L’escarabat, amb ratlles negres i grogues, el podem eliminar manualment.

I recordeu que la patata és un aliment ric en hidrats de carboni, en minerals i en vitamines B i C.