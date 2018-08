Els fills de Paul McCartney i John Lennon, junts a Instagram

Els nostàlgics dels Beatles poden recordar els temps en què Paul McCartney i John Lennon cantaven junts amb la imatge que el fill del segon, Sean Ono Lennon, ha compartit en el seu Instagram. A la imatge, l'únic fill que Lennon va tenir amb Yoko Ono apareix amb James McCartney, un dels quatre fills de Paul McCartney i Linda Eastman. En dos dies, la foto, en què es pot apreciar la semblança dels dos amb els seus famosos pares, acumula més de 44.000 "M'agrada" i 1.900 comentaris.

Peekaboo... A post shared by Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) on Aug 13, 2018 at 7:52am PDT

Com els dos membres dels Beatles, Sean i James també són músics. Sean Ono Lennon, nascut el 1975 a Nova York, va publicar el seu primer disc, 'Into the sun', el 1998 i ha col·laborat amb Lenny Kravitz. Per la seva banda, James McCartney, nascut el 1977, va començar la seva carrera musical participant en alguns dels àlbums del seu pare, com 'Flaming pie' o 'Driving rain', i també ha publicat el seu propi material.

No és la primera vegada que el fill de John Lennon i Yoko Ono es troba amb algun membre de la família McCartney. El 2017 va assistir a una de les desfilades que Stella McCartney va fer a Nova York i es van fotografiar plegats.