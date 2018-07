La dona de Pedro Sánchez s'agafa una excedència per fer de 'primera dama'

260x366 Pedro Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez / EFE Pedro Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez / EFE

La dona de Pedro Sánchez no vol continuar a l'ombra com les dues anteriors esposes de presidents del govern espanyol, Sonsoles Espinosa i Elvira Fernández. Si més no això és el que es desprèn de la informació que ha publicat avui Vanitatis, que assegura que Begoña Gómez ha demanat una excedència a la seva feina per poder-se dedicar a causes solidàries, a l'estil de les primeres dames nord-americanes. Gómez estava treballant com a directora d'assessoria a l'empresa Inmark per a Europa i també ha exercit la docència en diverses institucions.

Tot i que a Espanya el seu paper no està regulat i que no serà primera dama perquè aquest títol sempre pertoca al consort del monarca, Gómez hauria decidit complir el que ja va anunciar temps enrere al mitjà citat: " Crec que puc ajudar i donar visibilitat a qüestions solidàries ". De fet, Gómez té experiència en aquest sentit, ja que es dedica professionalment a la consecució de fons per a organitzacions no lucratives i és considerada una experta en el denominat Tercer Sector, conformat per un conjunt d'entitats o organitzacions que no tenen ànim de lucre, són no governamentals i estan finançades, en gran part, pel sector públic.

Potser per aquest motiu –el mitjà no concreta–, Vanitatis afirma que la dona del president del govern espanyol també hauria pres la decisió per un eventual "conflicte d'interessos". A hores d'ara ni Gómez ni cap canal oficial de la Moncloa s'han pronunciat pel que fa a aquesta qüestió.