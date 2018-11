People In Red tenyeix de lila el MNAC

El Museu d’Art Nacional de Catalunya (MNAC) es va vestir de lila i vermell ahir a la nit en la tercera edició de la gran Gala People in Red, la festa benèfica de la Fundació Lluita Contra la Sida, que en l’edició passada ja va recaptar 456.000 euros. Una xifra que en les pròximes hores s’espera superar gràcies als més de 800 convidats, que van pagar una suma de 600 euros el cobert. Una generosa donació que té com a objectiu recaptar fons per a la recerca sobre el VIH, una tasca que, segons el doctor Bonaventura Clotet, president de la Fundació, és “crucial per a un país”. Clotet recorda que, encara que es consideri una “malaltia del passat”, segueix afectant 37 milions de persones al món i provoca més d’un milió de morts cada any.

Sigui com sigui, la festa va tenir un ambient purament festiu, amb Jesús Vázquez com a amfitrió, que es va encarregar de conduir una cerimònia que aquest any era molt més que un sopar, ja que també va ser un gran espectacle ple d’actuacions d’alt nivell, amb David Bisbal com a gran fi de festa. A més, com ja és habitual, es va comptar amb un menú ple d’estrelles Michelin, amb un equip dirigit pel xef Nandu Jubany i completat per Carles Abellan, Carles Gaig i Hideki Matsuhisa.

‘Photocall’ de luxe

Però el que realment va fer lluir la catifa vermella va ser el gran nombre de personalitats que es van deixar veure entre els assistents. Van destacar la presència d’ Àngel Llàcer, que al photocall es va mostrar “content de poder assistir de bon humor a un acte que tracta d’un tema tan seriós”, i l’actor Carlos Latre, que va subratllar la necessitat de fer actes d’aquest tipus, perquè “la cura és més a prop que mai”. També hi van assistir celebrities com la model Martina Klein, l’extenista Àlex Corrteja, la model Vanesa Lorenzo, els futbolistes Carles Puyol i Denis Suárez, les nedadores de natació sincronitzada Gemma Mengual i Ona Carbonell, el xef Jordi Cruz, Mario Vaquerizo, les actrius Aina Clotet i Bibiana Fernández, els actors Aldo Comas, Macarena Gómez i Los Javis, el dissenyador Juan Avellaneda, el model Mark Vanderloo, l’estilista Pelayo Díaz, l’exmodel Antonia Dell’Atte, Risto Mejide i les influencers Laura Escanes, Paula Gonu, Dulceida, Alba Paul i Alex Rivière, entre d’altres.