Plantem pastanagues!

Segur que heu sentit que menjant pastanagues agafareu més color quan prengueu el sol o tindreu més bona vista. Aquestes afirmacions no tenen una base científica gaire consistent, però no exclouen que les pastanagues, verdures d’arrel, siguin aliments molt interessants. La pastanaga és un dels aliments que contenen més betacarotè, un potent antioxidant, i també destaquen per la gran quantitat de silici, així com pel ferro, potassi, fòsfor, sodi, calci, magnesi i àcid fòlic que ens aporta la seva ingesta.

Ara bé, les pastanagues acostumen a portar alguns maldecaps quan volem cultivar-les personalment. No sempre aconseguim que germinin, i si ho aconseguim sovint surten molt petites o amb diferents formes. Com ens en podem sortir? El primer és tenir present que demanen un terreny ric en substrats però lleuger i que hem d’estar pendents d’eliminar ràpidament les males herbes. A l’hora de plantar les llavors, serà bo haver-les tingut en remull un dia abans de la plantada i, com que són molt petites, les podem barrejar amb sorra per repartir-les millor per la terra. Caldrà fer un forat a la terra de només un centímetre de profunditat, on posarem 4 o 5 llavors.

El reg i la humitat són molt importants. Hem d’aconseguir que disposin sempre d’un terreny humit, però evitant excessos d’aigua. Ara bé, assegureu-vos que l’aigua entra en profunditat, ja que el reg superficial no la beneficia. Finalment, pel que fa a les plagues, compte amb la mosca de la pastanaga. Podeu evitar-la plantant alls a uns 70 cm de distància per protegir-les. I penseu a tenir paciència perquè el seu cultiu acostuma a durar un parell o tres de mesos!

Les pastanagues es poden plantar directament en horts urbans fets en taulells i fins i tot en testos. Si trieu aquest últim espai, penseu que necessitarà un mínim de dos litres de terra i que el test haurà de fer com a mínim 25 cm de profunditat. Si les planteu a terra, deixeu uns 10 cm de distància entre una planta i l’altra.