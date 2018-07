Ja tenim a punt l’espai on farem créixer el nostre hort urbà i arriba la primera gran pregunta: plantem o sembrem directament? Fer un planter previ en petits recipients té dos avantatges destacats: escurçarà el temps que dediquem a cultivar i farà que el cultiu creixi més segur i amb més força, ja que no haurà de competir amb les males herbes que podrien sortir si sembrem les llavors directament a terra. Ara bé, també hem de tenir present que fer planter és delicat i que algunes plantes poden tenir problemes a l’hora de trasplantar-les després, ja que les arrels en poden sortir perjudicades, com en el cas del carbassó, el cogombre o la pastanaga.

Si opteu per fer planter, podeu utilitzar molts tipus de recipients, com ara gots de iogurt o safates de cultiu. Fins i tot en podeu trobar de fets amb materials orgànics que permeten trasplantar sense haver d’extreure’n la planta, ja que es desfan un cop són a terra.

Quan ja sabem si farem planter o sembrarem, cal tenir present quantes llavors fer servir. La teoria diu que una llavor genera una planta, per tant, en tindríem prou de posar-ne dues o tres per recipient o forat, per cobrir la possibilitat que alguna no germini. Si en posem massa ens trobarem que potser germinen moltes plantes i això ens obligarà a esporgar i eliminar-ne.

Pel que fa a la profunditat de la sembra, dependrà de cada varietat, però cal tenir present que si sembrem a massa profunditat a la planta li costarà molt sortir i si ho fem massa superficialment, podria assecar-se la llavor i no germinar. Per tant, podem fer el forat, habitualment, a una profunditat d’1 o 2 centímetres si són llavors grans i a menys d’un centímetre si parlem de llavors petites. Posar les llavors en remull unes hores abans de la sembra és una manera eficaç d’accelerar la germinació. Si heu fet planter, els haureu de trasplantar quan les arrels hagin colonitzat tot el recipient.