Plantes d’interior per a negats

Si sou un desastre amb la cura de les plantes, però, tot i això, us agraden, aquest és el vostre article! Avui parlarem de plantes d'interior especialment resistents, el que podríem anomenar “plantes per a negats”. Les orquídies us encanten, oi? Quina meravella! Doncs oblideu-vos-en! Si en això de la jardineria aneu justets, heu de retenir aquests cinc noms:

1. Violeta africana: Aquesta no és només una de les plantes d’interior més resistents, sinó que també està entre les més agraïdes. Només demana un lloc protegit i exposat al sol. No demana gaire aigua i només heu de tenir present de no regar-la mai mullant-li les fulles. Poseu-li un platet amb aigua sota el test i ella ja anirà absorbint la quantitat que necessiti.

2. Potus: Tot un clàssic i una de les plantes d’interior més agraïdes. No demana gairebé cap dedicació i fins i tot creix només amb aigua, sense ni tan sols necessitat de substrat. De fet, és la manera de reproduir-la: poseu una tija de potus amb un dels extrems dins d’un recipient amb aigua i veureu com van creixent les arrels. Pot sobreviure així molts mesos.

3. Llengua de sogra: Aquest és el nom popular, esclar. Es tracta de la Sansevieria, una planta amb llargues i esmolades fulles que combinen el verd i el groc. Una planta d’aquelles de tota la vida, que sobreviu en condicions extremes. Demana una dedicació gairebé nul·la i a l’hivern no cal ni regar-la. Perquè creixi vertical i no li caiguin les fulles és millor que aposteu per un test petit.

4. Anturi vermell: L’anturi és una de les plantes d’interior més resistents, fàcils de mantenir i agraïdes. I és que floreix pràcticament tot l’any. Només demana llum indirecta, mantenir la terra humida i, de tant en tant, humitejar les fulles amb un esprai perquè no s’assequin.

5. Arbre de jade: A la Crassula ovata se la coneix com a arbre de jade per les seves fulles, ben carnoses i de color verd. És una planta crassa que demana dedicació zero i que pot viure tant a l’interior com a l’exterior, en test o directament a terra. És pràcticament immortal.