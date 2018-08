Plou! 10 idees per refer els plans d’estiu

Una remullada a la platja, prendre un refresc en una terrassa tranquil·la, llegir un bon llibre a la gespa de la piscina, redescobrir un clàssic en una sessió nocturna de cinema a la fresca… Els plans són perfectes, però traiem el nas per la finestra per contemplar el cel i amenaça xàfec. Les pluges també apareixen a l’estiu. Sobretot es fan més habituals a finals d’agost, i llavors poden capgirar tota l’agenda de la jornada. Us proposem algunes opcions per refer els plans d’estiu en dies de pluja.

Cel·lulosa i entreteniment

Les biblioteques són sempre un bon refugi. Una opció és agafar un llibre que no hàgim pogut llegir durant l’hivern i acomodar-nos en una butaca amb bona llum per lliurar-nos a la lectura. Però, a més, durant l’estiu moltes biblioteques catalanes programen activitats d’oci per a petits i grans: exposicions, xerrades, tallers, clubs de lectura… Tot un entreteniment a l’interior fins que passin els xàfecs. Per exemple, durant els mesos d’estiu, a les biblioteques de Barcelona proposen trobades amb autors, clubs de lectura, xerrades de divulgació científica, conferències al voltant de la memòria històrica, tallers d’escriptura o activitats de formació multimèdia. Per als més petits, plantegen audicions musicals, petites dramatitzacions de llibres o tallers divulgatius. A les comarques de Lleida destaquen, entre d'altres, el bibliotrivial de la biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer o les activitats per commemorar l’any Pedrolo.

540x306 Les manualitats solen agradar a grans i petits. / GETTY Les manualitats solen agradar a grans i petits. / GETTY

Esmolem l’enginy creatiu

Una bona alternativa a un dia plujós són les activitats creatives i de manualitats que es poden fer a casa amb la família: figures de plastilina, creacions amb colors i retoladors, retallar i crear amb cartolines, goma EVA o paper xarol… Podem fer punts de llibre, figures amb escuradents, pintar mandales, decorar petxines que vam recollir fa uns dies a la platja, personalitzar les canyetes dels refrescos, pintar els penja-robes dels armaris o fer un nas de pallasso si reciclem l’envàs dels ous. Les possibilitats són immenses, i tot dependrà de diversos factors, com ara el temps de què disposem, el material que guardem per casa, l’edat de les criatures amb què fem l’activitat i també, per descomptat, de la nostra paciència i les nostres habilitats creatives. Podem inspirar-nos a la xarxa amb Instagram, Pinterest o en diverses pàgines web.

Vins i caves per degustar

L’enoturisme s’està obrint pas. Catalunya té una cultura vitivinícola molt rica que val la pena descobrir. Així, un bon pla d’estiu per als dies passats per aigua és descobrir un celler català i fer un tast de vins amb el soroll de la pluja de fons. El Priorat, la Terra Alta, la Conca de Barberà, el Penedès, l’Empordà… Són moltes les comarques que ens ofereixen submergir-nos en el món dels vins i els caves. Les visites als cellers permeten gaudir d’edificis emblemàtics, conèixer la història d’una família de productors, descobrir com es fa un bon vi, tastar les diferents varietats i, de vegades, es poden fer altres activitats, com ara participar en visites teatralitzades, recorreguts gamificats o, fins i tot, dormir a prop de les vinyes.

540x306 Per què no anar a degustar vins i caves? / GETTY Per què no anar a degustar vins i caves? / GETTY

Bombolles per desconnectar

Potser una bona opció per a un dia de pluja és… remullar-se. Sí, ho heu llegit bé, remullar-se. Però no pas amb la pluja, sinó amb aigües termals o les aigües reparadores d’un 'spa'. Són una alternativa a les onades salines de la platja o a les piscines a l’aire lliure si un xàfec irromp enmig de les vacances. Jacuzzis, pediluvis, bombolles desestressants, silenci… I de vegades, després de la sessió de 'spa', s’ofereix un espai on degustar un te o qualsevol altra beguda sense que el mòbil o cap altra pantalla t’espatlli el moment.

540x306 Remullar-se a l''spa' també és una bona idea. / GETTY Remullar-se a l''spa' també és una bona idea. / GETTY

Museus, tot un clàssic

Els museus són un 'must' en la llista de molts turistes, però també de ciutadans que aprofiten l’estiu per endinsar-se en aquells museus que no han tingut l’oportunitat de visitar amb calma, encara que els tinguin a prop. Són tot un clàssic. A l’estiu, els museus esdevenen un bon pla per als dies de pluja, però també un lloc on passar les hores de més calor observant i aprenent amb aire condicionat. Hi ha tot un ventall per triar i remenar: museus dedicats a l’art, a la història, a la ciència, al món de l’esport, a la botànica, a oficis d’ara i d’abans… Molts d’ells també impulsen tallers, xerrades i altres activitats que no s’aturen a l’estiu. Cal revisar, però, quins són els horaris d’estiu i els dies de tancament. En teniu totes les dades a la web dels museus de la Generalitat de Catalunya.

Ens embrutem les mans

Cuinar en família és sempre una gran opció, també a l’estiu. Les criatures poden ajudar els adults a preparar una massa de pizza per al sopar, a fer un pastís deliciós, a crear canapès divertits, a fer gelats de diferents gustos i colors, a fer pa o galetes amb forma de lletres o animals. Una opció divertida i nutritiva per als dies de pluja és posar-se el davantal i atrevir-se amb creacions culinàries. Hi ha també tallers i fins i tot casals d’estiu dedicats a la cuina, com ara el que organitza el Semproniana, d’Ada Parellada. Al Món Sant Benet, on té el seu espai la Fundació Alícia, també s’organitzen aquest estiu activitats culinàries per a famílies on es promouen hàbits alimentaris saludables i on els més petits poden aprendre receptes ràpides i divertides.

540x306 Provar noves receptes de cuina sempre pot ser divertit. / GETTY Provar noves receptes de cuina sempre pot ser divertit. / GETTY

Interiors pintorescos

Sens dubte, les terrasses a la vora del mar o situades en carrers bonics per on corre una brisa agradable són un punt neuràlgic a l’estiu. Però si amenaça xàfec, també les podem substituir per patis coberts o llocs interiors pintorescos, plens de verd, decorats amb gràcia i que també ens aporten la sensació d’estiu i d’estar, gairebé, a l’aire lliure. Allà també podem gaudir de refrescos i còctels per continuar hidratant-nos. Si preferiu tornar, per uns moments, a l’hivern, també us podeu decantar per un te o una xocolata calenta.

En forma! Esports 'indoor'

Els dies de pluja frustren els plans per sortir a córrer ben d’hora al matí pels passejos marítims de les costes catalanes o per fer qualsevol altra activitat esportiva a l’aire lliure. Però, per sort, també hi ha l’opció de l’esport 'indoor'. La majoria de gimnasos es mantenen oberts a l’estiu; si esteu de viatge, podeu aprofitar les instal·lacions esportives que hi ha a la majoria d’hotels. Una tercera opció és practicar esport amb les instruccions d’algun vídeo d’internet –això sí, d’una font fiable i avalat per professionals.

540x306 La lectura d'un bon llibre mai falla a les tardes de pluja. / GETTY La lectura d'un bon llibre mai falla a les tardes de pluja. / GETTY

Els tallers no fan vacances

Les propostes d’oci i entreteniment no descansen durant l’estiu. Als museus, però també en altres espais públics i privats, s’han programat propostes per a aquests mesos de menys activitat. Així, per exemple, a Barcelona, trobem tallers de música per a nadons o l’activitat 'Un dia amb els bombers de Barcelona', en què es proposa als més joves una gimcana relacionada amb aquest cos d’emergències. Al Museu de la Música, a l’Auditori, també es plantegen algunes iniciatives, com ara un taller de sonoritat i ritmes africans que ofereix el músic i constructor d’instruments Tahirou Drabo. Si preferiu ballar, us pot atreure el taller de dansa de Fades i Follets del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Fora de Barcelona, també hi ha algunes iniciatives a cobert, com ara els tallers per a infants i adolescents que organitza el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. Són tallers sobre robòtica, sobre el Sol, la màgia o la història del tren, i es fan a finals de juny, al juliol i a principis de setembre. Els concerts del monestir de Santa Maria de Vallbona, a Vallbona de les Monges, constitueixen també una alternativa cultural a cobert.

Diversió 'vintage' a casa

És possible passar-s'ho bé a cobert i sense pantalles, com es feia abans, com s’ha fet tota la vida. Per a alguns són un entreteniment 'vintage', però el cert és que els jocs de taula més tradicionals mai passen de moda, desafien la intel·ligència i exigeixen que demostrem coneixements i habilitats. Posar a prova l’enginy amb els escacs, el parxís, el tres en ratlla, diversos jocs de cartes o el Trivial garanteix passar una bona estona en companyia dels amics o la família. Una opció més per a un dia de tempesta estival.