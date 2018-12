Pobles de pessebre

Un pastor vigila unes ovelles al costat del riu, on les rentadores desafien el fred mentre freguen uns llençols. Darrere un arbre, el caganer intenta quedar amagat de les mirades dels visitants i, més amunt, ja dins del poble, els cops de mall del forjador ressonen a tot arreu. Mentre veiem com les filadores trien fils per fer llana, passen Josep i Maria dalt del burro buscant posada. Al arribar a la plaça, l’àngel, dalt de l’església, anuncia que Jesús és nat. Donem una volta per l’adoració dels pastors i, al fons, sota una cova, trobem una humil establia amb Josep i Maria vetllant el seu petit.

És la descripció d’un pessebre vivent fictici però que podria ser el de qualsevol dels pobles que durant aquestes festes trauran les petites figuretes de les taules de casa per posar-les als carrers en forma de personatges de carn i ossos. Seran els mateixos habitants, sovint, pobles sencers, els que es convertiran en els protagonistes d’aquests pessebres plens de vida.

Cada un és singular i especial, però avui ens fixem en alguns dels que són més representatius, ja sigui perquè són els més visitats, els més antics o perquè tenen algun element que els diferencia de la resta. Aquesta és la particular tria que l’ARA fa dels pessebres vivents de Catalunya.

La protagonista és la llum

Pessebre Vivent de Joanetes (Garrotxa)

A Joanetes arriba el Nadal quan s’il·lumina l’estrella de Nadal que hi ha al cim de Santa Magdalena. Aquest any farà mig segle que té el rècord Guinness de ser la més gran del món. Per celebrar-ho, a les 40 escenes que hi ha al Pessebre Vivent de Joanetes aquest Nadal n’hi haurà una de molt lluminosa. “Tindrem un quadre fet amb la col·laboració de Lluèrnia [el festival de llums d’Olot], basat en jocs de llum”, explica Teresa Prat, secretària de l’associació del Pessebre Vivent de Joanetes. La resta del recorregut de més d’un quilòmetre, que recorre el poble i part dels camins del voltant, seguirà “representant la pagesia i els oficis antics” com ho fa des de fa 35 anys. Aquí, els animals també són protagonistes!

Sessions: 25, 26, 29 i 30 de desembre

Més d’un milió de visitants

Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)

Amb una mitjana de 45 representacions cada Nadal, el de Corbera s’ha convertit en el pessebre vivent més visitat del país i, des que va començar a fer-se l’any 1962, ja hi han passat més d’un milió de persones.“El paratge on el fem és espectacular”, considera Víctor Gonzàlez, vicepresident de l’Associació Amics de Corbera, organitzadora del Pessebre Vivent de Corbera. 15 quadres representats a la Penya del Corb, un espai natural de més de 14.000 metres quadrats, són l’escenari d’un espectacle que segueix al 100% el relat bíblic però barreja costums catalans. “Expliquem la fugida d’Egipte, però també tenim pastors amb barretina i fem cagar el tió”, detalla Gonzàlez.

Sessions: tots els dissabtes i diumenges fins al 13 de gener, excepte el dia de Reis. També els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre i 1 de gener

540x306 Una altra escena del Pessebre Vivent de Corbera / PESSEBRE VIVENT DE CORBERA Una altra escena del Pessebre Vivent de Corbera / PESSEBRE VIVENT DE CORBERA

Cada any, un nou repte

Pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes (Garraf)

Ca l’Escolà és la masia escollida aquest any per representar el Pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes. “Tenim moltes masies i llogarets, i des del primer any vam creure oportú canviar d’ubicació”, explica Xavier Coll, un dels coordinadors d’aquest pessebre vivent. Un espectacle que s’autodefineix com “uns Pastorets a l’aire lliure”, ja que té un guió nou cada any que aprofita textos de Folch i Torres i Francesc d’Assís Picas i crea diàlegs propis. 12 escenes amb esquetxos bíblics i còmics que fan possible unes 200 persones. Aquest any celebren la 30a edició.

Sessions: 25, 26, 27 i 28 de desembre

Una idea pionera

Pessebre Vivent de Castell d’Aro (Baix Empordà)

L’any 1959, mossèn Gumersind i la família Bas van representar el naixement a les ruïnes del castell de Benedormiens. Aquest Nadal farà 60 anys que Castell d’Aro fa un pessebre vivent que ara té més de 45 quadres i ocupa tot el nucli antic del poble. “Això només és possible perquè la gent se l’ha fet seu”, considera Josep Genís, president de l’Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Per celebrar el 60è aniversari, un caganer gegant, que busca nom a través d’una votació popular per internet, us donarà la benvinguda a l’entrada del pessebre.

Sessions: 23, 25, 26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener

540x306 Una escena del Pessebre Vivent de Castell d'Aro / PESSEBRE VIVENT DE CASTELL D'ARO Una escena del Pessebre Vivent de Castell d'Aro / PESSEBRE VIVENT DE CASTELL D'ARO

Notes pròpies

Pessebre Vivent de Prats de Rei (Anoia)

És l’únic que té música pròpia. Composta per Mossèn Valentí Miserachs, acompanya un recorregut que comença fora muralles amb el bullici del mercat. Passa per cinc escenaris diferents en un format més propi d’uns Pastorets que no pas d’un pessebre vivent. “És com un teatre al carrer, s’hi parla de viva veu i hi ha un diàleg acompanyat de la música”, detalla Valentí Serravinyals, membre de la junta de l’Agrupació Cultura Recreativa Sigarra, encarregada d’organitzar el pessebre.

Sessions: 26 i 30 de desembre i 1, 6 i 13 de gener

Retorn a la vida

Pessebre Vivent dels Estels (Masia de Castelló, Baix Camp)

Fa 21 anys que la Masia de Castelló torna a tenir vida cada Nadal. La idea de recuperar aquest poble abandonat per festes s’ha convertit en un projecte de gran envergadura, amb més esdeveniments al llarg de l’any. “Volem recuperar la seva història, per això la majoria d’escenes del pessebre estan dedicades a antics oficis perduts. Fem un treball rigorós de recerca i recuperació d’eines”, explica Xavi Espelta, membre de la junta de l’Associació Masia de Castelló. 41 quadres recorden oficis de la zona, com el carboner, el pelador d’avellanes i el posador d’olives, i d’altres de més tradicionals, com el forjador, el cisteller i el torner, que serà una de les novetats d’aquest any.

Sessions: 23, 26, 29 i 30 de desembre

540x306 El naixement al Pessebre Vivent dels Estels / PESSEBRE DELS ESTELS El naixement al Pessebre Vivent dels Estels / PESSEBRE DELS ESTELS

Una experiència bíblica

Pessebre Vivent del Bages (Torres de Fals, Bages)

Segueix 100% un guió bíblic i aprofita tots els espais que dona l’orografia del terreny on el fan. “No hi trobem barretines ni samarres, és un espectacle a l’aire lliure que aprofita la natura i rememora els fet bíblics”, detalla Francesc Parcerisas, un dels coordinadors del Pessebre Vivent del Bages. Amb una tradició de 40 anys i un Premi Nacional de Cultura l’any 1992, Torres de Fals s’ha convertit en un referent dels pessebres vivents a Catalunya. Les 270 persones que el fan possible ofereixen 30 quadres que varien lleugerament cada any. Si hi aneu, fixeu-vos en els Reis; aquest Nadal els veureu de molt més a prop!

Sessions: 22, 23, 26, 29 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener

540x306 El naixement del Pessebre Vivent de Torres de Fals / PESSEBRE TORRES DE FALS El naixement del Pessebre Vivent de Torres de Fals / PESSEBRE TORRES DE FALS

Un espectacle de cine

Pessebre Vivent de Sant Fost (Vallès Oriental)

Si aneu al Pessebre Vivent de Sant Fost, veureu els àngels baixant dels pins, el fum sortint de l’infern i un salt d’aigua i un pont totalment integrats en l’entorn. “La nostra escenografia té moviment i en els 700 metres de recorregut pel turó de Can Teià el visitant rep sorpreses constantment”, explica Amadeu Gelada, president del Pessebre Vivent de Sant Fost, un dels que contenen més efectes especials. Guiats per una narració gravada i acompanyats de música, fareu un itinerari en què veureu representacions bíbliques, però també d’oficis antics i de tradicions catalanes.

Sessions: tots els diumenges fins al 13 de gener. També per Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any

De la taula al carrer

Pessebre Vivent de Linyola (Pla d’Urgell)

“És com un pessebre de taula posat a l’engròs”. Així defineix el Pessebre Vivent de Linyola Àlex Mases, un dels seus coordinadors. En un recorregut laberíntic, hi ha més de 50 escenes situades en el reduït espai que queda entre l’església i el Pati de les Monges. Unes 200 persones fan possible aquesta representació, que aquest any arriba a la 20a edició. Per celebrar-ho, l’artista Anna Pulido ha pintat un mural esgrafiat en una paret del poble. “Té un toc més humanista que no pas celestial, i quedarà com un homenatge al pessebre”, explica Mases. Amb més de 10.000 objectes posats en escena, és un dels pessebres més detallistes. Si hi aneu, no us oblideu d’omplir la butlleta per triar la persona o institució que voleu que cremi a les calderes d’en Pere Botero fins l’any que ve.

Sessions: 26, 29 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener