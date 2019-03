Què passa entre Lady Gaga i Bradley Cooper?

L’escena no podia ser més romàntica. La cantant Lady Gaga i l’actor Bradley Cooper asseguts un al costat de l’altre davant del piano i dedicant-se mirades còmplices. Això és el que van poder veure milions d’espectadors de tot el món durant l’actuació més esperada de la gala dels Oscars 2019: la d’aquest superduo cantant Shallow, la cançó guanyadora a l’Oscar a la millor cançó original per la pel·lícula Ha nacido una estrella. Probablement una de les balades més romàntiques de l’any i que ha contribuït al desig, des que es va estrenar la pel·lícula, per part de milers de fans que la seva història d’amor a la pantalla es traspassés a la vida real. I no ho han tingut difícil per creure que podria ser una realitat.

Des del principi la mateixa parella ha contribuït a alimentar aquests anhels, ja que ha confessat en diverses entrevistes la intensa connexió i química que han tingut des del principi, quan ell la va veure cantar en un concert i, més tard, quan Gaga el va convidar a casa i ell va interpretar una cançó. “El vaig sentir cantar i em vaig aturar en sec. Vaig saber que podia encarnar una estrella del rock”, va confessar la cantant en una entrevista.

Senyals d’alerta

Tot i això, els rumors s’han accentuat aquestes últimes setmanes, quan s’ha sabut que Lady Gaga ha trencat el seu compromís amb Christian Carino, amb qui s’havia de casar aquest any. De seguida alguns mitjans han assegurat que la separació havia sigut culpa de l’evident complicitat entre la cantant i Bradley Cooper. Més tard, l’exdona de l’actor, Jennifer Esposito, que va estar casada amb ell durant només 4 mesos, va aprofitar per posar-hi cullerada i deixar en evidència l’intèrpret, que en alguna entrevista ha qualificat de “fred i malvat” i un “mestre de la manipulació”. Davant la pregunta que va formular per Twitter l’humorista David Spade, sobre si algú creia que hi havia sexe entre la cantant i l’actor, Esposito va contestar amb un simple “Ja!”

D’altra banda, aquests dies les mirades també s’han posat sobre Irina Shayk, actual parella de Cooper, a qui s’analitza cada gest i expressió facial, fins al punt que The Sun ha afirmat que, després de l’ensucrada actuació dels Oscars, va deixar de seguir Gaga a Instagram. Tot i això, durant la gala van seure juntes i es van arribar a abraçar.

Aleshores, què hi ha de cert en tota aquesta història? Finalment, Lady Gaga ha trencat el misteri i aquesta setmana ha confessat la realitat en el programa de Jimmy Kimmel : “Sí, la gent va veure amor, i endevina què: això és exactament el que volíem que es veiés”. “ Shallow és una cançó d’amor, Ha nacido una estrella és una història d’amor. Va ser molt important per a tots dos que hi hagués aquesta connexió tota l’estona... Quan cantes cançons d’amor això és el que vols que la gent senti”, declarava Gaga, davant la desil·lusió dels fans. “Soc una artista i crec que el Bradley i jo vam fer una bona feina... T’he enganyat!”, va concloure rient.

Emparellar famosos

En anglès es coneix com a shipping i és l’anhel dels fans d’emparellar a la vida real famosos que tenen històries d’amor a la ficció (o fins i tot de vegades ni això). Hi ha molts exemples, com la fictícia relació entre Daniel Radcliffe (Harry Potter) i Emma Watson (Hermione) a la famosa saga de J.K. Rowling. Tot i que més cèlebres van ser les especulacions (i somnis) de molts fans davant d’una possible relació entre Leonardo DiCaprio i Kate Winslet després de l’èxit de Titanic. Des del principi, els dos actors van assegurar que entre ells només hi havia una forta amistat, una realitat massa difícil d’assumir per als fans de la història d’amor entre el Jack i la Rose.

Els que també van acaparar tota mena de rumors van ser la parella formada per David Duchovny (Mully) i Gillian Anderson (Scully) en els seus papers com a investigadors policials de l’FBI a Expediente X. Uns rumors que els dos intèrprets sempre s’han vist obligats a desmentir en diverses ocasions.

Fins i tot el món de la música també s’ha vist abocat al shipping. Al cantant Ed Sheeran sempre l’han volgut relacionar sentimentalment amb Taylor Swift. Una unió que sempre han desmentit, per a decepció dels fans. De fet, aquesta setmana s’ha sabut que Sheeran es va casar en secret amb la seva amiga de la infància al desembre.