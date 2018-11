Què passa amb Meghan Markle?

Corren vents agitats pels passadissos de la cort britànica. O potser vents de canvi. Sigui com sigui, l’entrada de Meghan Markle a la família reial no ha deixat ningú indiferent. I si fins fa poc l’anteriorment actriu ha estat descrita pels mitjans de comunicació com una professional del somriure proper amb aires de princesa Diana, ara sembla que la seva bona imatge està canviant.

Precisament aquesta setmana farà un any de l’anunci de compromís entre el príncep Enric i Meghan. Un any en què ja s’ha sumat a la llista un casament, un anunci d’embaràs, una gira per Oceania i una interminable successió d’actes oficials. Temps suficient perquè els mitjans de comunicació hagin pogut airejar els draps bruts que s’amaguen darrere de la duquessa de Sussex.

Les primeres alarmes van sonar quan es va saber que, en tan sols sis mesos, ja eren tres els assistents pròxims a la duquessa que decidien plegar de la feina. El primer a abandonar va ser Edward Lane Fox, fidel secretari del príncep Enric, just un mes abans del casament. D’altra banda, Samantha Cohen, la mentora encarregada d’introduir Markle a la vida de palau, també va manifestar que volia deixar el càrrec, després de 17 anys treballant per a la família reial. I finalment una tal Melissa, assistent personal de l’actriu de Suits, va plegar per motius personals.

Una informació massa sucosa perquè els mitjans no se’n fessin ressò i hi fiquessin una mica de cullerada acusant-la de tenir una actitud capriciosa o titllant-la de “dèspota i arrogant”, com es va aventurar a dir l’italià Corriere della Sera. L’escriptor Robert Jobson també es va atrevir a dir al seu llibre Charles at seventy que dies abans de l’enllaç reial el príncep Enric va comunicar als treballadors més pròxims que “el que Meghan vol és el que es fa”. També Gina Nelthorpe-Cowne, l’exagent de l’actriu, va assegurar al Daily Mail que la duquessa és molt exigent, i que “si algú no comparteix la seva visió personal, aquesta persona no té lloc a la vida de la parella”.

Caràcter professional

Precisament ha sigut aquest rotatiu anglès qui més ha escampat el costat fosc de Markle a palau, amb un reportatge especial en què no s’està de cap detall. Segons la publicació, l’anomenat “huracà Markle” ha aconseguit en menys de sis mesos imposar les seves idees al Palau de Kensington i trencar la pau que fins ara regnava a la casa reial. Una de les fonts del reportatge assegura que la relació entre Markle i la reina mare no és tan bona com s’ha fet creure, i que solen tenir discussions pel que fa a la vestimenta de la duquessa: “Se li va dir a Meghan Markle que cal que es comenci a vestir menys com una estrella de Hollywood i més com una royal ”. Un exemple és la fixació de l’exactriu per vestir de negre, un color que tradicionalment la reialesa només utilitza per simbolitzar el dol.

Tot i això, a l’article també s’incideix en el fet que, tot i que les exigències de la duquessa són altes, el personal de palau s’ha vist sorprès per un gran nivell de professionalitat. Sembla que Markle es desperta cada dia a les cinc de la matinada per preparar la jornada i envia fins a sis o set missatges diàriament per proposar idees o trobades amb diferents personalitats britàniques de forma discreta. A més, segons els periodistes que la van seguir durant la gira reial a Oceania, la duquessa va escriure personalment tots els seus discursos. Uns textos que, per cert, acostumaven a parlar de temes com la igualtat de gènere, el sufragi femení o l’educació de les nenes.