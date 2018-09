Quin tipus de viatger ets? La ciència t’ho diu

A l’hora de viatjar, la Marta busca tranquil·litat i relax, desconnectar de la rutina i desestressar-se. També necessita sentir-se segura i còmoda permanentment, lliure de qualsevol obligació. A més, prefereix viatjar en parella i acostuma a escollir destinacions de platja o benestar. Tot això no ho diu ella, sinó que és el resultat d’unes proves que li han fet mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial (IA) i 'user experience' (UX) per detectar quines són les seves principals motivacions quan viatja. Uns resultats que quedaran registrats al sistema i que l’ajudaran a escollir de manera més personalitzada els seus futurs viatges.

Darrere d’aquesta iniciativa hi ha l’estudi pioner a Europa ‘The meaningful journey’ d’eDreams Odigeo, que vol oferir una experiència totalment personalitzada als seus 18,5 milions de clients que reserven a través de les seves marques, com eDreams, Opodo, GO Voyages, Travellink o Liligo. “Volem saber les emocions i motivacions que tenen els viatgers europeus, i això només es pot fer utilitzant les tecnologies d’avantguarda”, explica Javier Bellido, director d’eDreams Odigeo a Espanya.

Hedonistes i singulars

Aquesta anàlisi destaca 6 grups de motivacions a l’hora de viatjar i revela 15 emocions que experimenten els turistes durant tot el viatge, des de la fase d’inspiració inicial fins a la tornada a casa.

Per començar, tot i que cada viatger és únic, les motivacions clau que influeixen en la majoria d’experiències de viatge són l’hedonisme (23%), la connexió personal (23%), la singularitat (15%), el sentiment de pertinença (14%), el relax (13%) i el control (12%). Pel que fa a zones geogràfiques, la gent dels països del sud d’Europa, com Itàlia, Espanya i Portugal, solen tenir més motivacions relacionades amb la recerca de plaer i la singularitat, mentre que els viatgers de països del nord, com Suècia, busquen destinacions on poder treballar la connexió personal.

D’altra banda, l’estudi també analitza el que anomena el ‘mapa emocional del viatge’. “Un mapa que no és racional en absolut”, matisa Pablo Caspers, 'chief travel officer' d’eDreams Odigeo. El seu recorregut començaria en la inspiració inicial, “un moment molt emocional en què imaginem on anirem i sentim un gran entusiasme”, explica Caspers. Tot seguit hi ha el moment de la reserva, quan es té la responsabilitat d’escollir tots els elements correctes, sigui el vol amb l’horari adequat, la ubicació de l’hotel o el cotxe de lloguer. Una etapa en què l’entusiasme i la felicitat inicial queden enrere momentàniament fins que s’han fet totes les reserves. “Aleshores es té una sensació de satisfacció i tranquil·litat que dona pas a la impaciència per marxar”, segueix Caspers. El dia anterior al viatge, quan s’acostuma a fer la maleta, també és un dels moments inclosos en aquest mapa emocional del viatger. “Es pot estar molt content i entusiasmat o sentir molt estrès i ansietat per la imminència del viatge”.

Finalment arriba el moment del viatge en si, que els experts recorden que ja comença amb el camí a l’aeroport, el vol i l’arribada a l’hotel. “Es viuen moltes emocions diferents i fins que no arribes a l’hotel i veus que tot és correcte no comences a gaudir del tot”, matisa. El mapa emocional acaba amb la tornada a casa, un moment que a molts viatgers els causa alegria per tornar, però també tristesa, malenconia i cansament. “A casa tornem més enriquits d’emocions i recordem tot el que hem viscut”, conclou.

L’era dels assistents virtuals

Imagina que estàs fent un descans a la feina i tens pendent reservar una escapada de cap de setmana. En un moment, pots preguntar a l’assistent virtual del teu telèfon quines ofertes i destinacions s’ajusten a les teves dates i pressupost disponible. Fins i tot, amb una simple ordre verbal, l’assistent et pot reservar tot el ‘pack’ sense que hagis hagut de clicar enlloc. Per si no n’hi hagués prou, aquest mateix assistent et pot fer de guia turístic durant tot el viatge i anticipar-se a totes les necessitats que puguin anar sorgint. ¿Necessites que reservi una taula al restaurant de moda? ¿O potser comprar unes entrades per visitar la catedral? Tot és possible i ja són moltes les grans companyies, com eDreams, Expedia, Kayak o Booking, que estan treballant amb aquestes opcions, considerades una tendència de futur en el sector turístic. D’aquesta manera, els experts asseguren que d'aquí pocs anys no serà estrany veure hotels que detectin l’arribada del teu avió i comencin a gestionar tot l’operatiu per tenir l’habitació disponible quan arribis.

D’altra banda, la intel·ligència artificial i les tecnologies de 'machine learning' (aprenentatge automàtic) també s’utilitzaran cada vegada més com una eina per preveure les tendències turístiques que hi haurà en una determinada ciutat a cinc anys vista. Tal com es va presentar en el Forum TurisTIC l’abril passat, gràcies a un algoritme les ciutats podran planificar les seves polítiques i recursos públics mitjançant una anàlisi detallada del que els turistes pengen en xarxes socials com Instagram. D’aquesta manera es podrà saber amb més precisió què és el que els visitants destaquen més d’una ciutat.

Sigui com sigui, els experts coincideixen que la tecnologia és un element clau per entendre els viatgers, que cada cop més demanaran viure experiències úniques i personalitzades.