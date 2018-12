Rachel McAdams reivindica la lactància materna enmig d’una sessió de moda

Mirant fixament a càmera, amb els ulls i els llavis perfectament pintats i un collar de Bulgari. Així es pot veure l’actriu Rachel McAdams en una imatge que ja ha incendiat les xarxes. I no precisament pel gran collar de diamants de la firma italiana, sinó perquè l’actriu es mostra amb el seu sostenidor de lactància i un extractor de llet a cada pit.

La intèrpret d’’El diari de Noah’ estava enmig d’una sessió de fotos per a la revista ‘Girls Girls Girls Magazine’ quan va fer una pausa per treure’s llet. Va ser llavors quan la fotògrafa i editora de la revista Claire Rothstein va capturar el moment, amb el consentiment de McAdams, i va difondre la imatge a través del seu compte d’Instagram.

"Hi ha un milió de raons per les quals volia penjar aquesta imatge", explica Rothstein a la xarxa social. "A banda que Rachel McAdams està increïble i va ser literalment un somni treballar amb ella, aquesta sessió va tenir lloc sis mesos després que donés a llum el seu fill, així que entre fotografies va estar traient-se llet". "La lactància materna és la cosa més normal del món, com respirar, i se'm fa molt difícil entendre per què podria estar mal vista", reivindica la fotògrafa, que espera haver col·laborat en canviar "la percepció sobre una cosa tan natural, tan normal i tan increïblement genial".

McAdams no és la primera celebritat que es mostra públicament traient-se llet materna. Fa uns anys la model Giselle Bündchen va difondre una imatge en què donava el pit a la seva filla mentre la pentinaven i maquillaven. Qui també es va sumar a la moda del ‘brelfie’ (una barreja de ‘breast’, pit, i ‘selfie’) va ser l’actriu Liv Tyler, o la model Mara Martin, que ho va fer dalt d'una passarel·la.