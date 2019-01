Rafa Nadal i Xisca Perelló es casaran a la tardor

Després de 14 anys de relació, sembla que la parella formada per Rafa Nadal i María Francisca Perelló, també coneguda com a Xisca, passarà per l’altar. És una informació que ha revelat en exclusiva la revista ‘¡Hola!’, que també assegura que el tenista li va demanar de casar-se amb ell durant el torneig que es va celebrar a Roma el maig passat. Encara que es desconeixen els detalls del futur enllaç, tot apunta que se celebrarà a la tardor a Mallorca.

La parella sempre s’ha mantingut molt discreta pel que fa a la seva relació sentimental, tot i que en alguna ocasió el tenista ha explicat els seus plans de futur. El març passat Nadal va confessar en una entrevista a la mateixa revista del cor que tenia la intenció de formar una família: "M’encanten els nens i m’agradaria que els meus fills fessin el que a ells els agradi".

Per la seva banda, Xisca Perelló, que és llicenciada en direcció i administració d’empreses i economia, actualment és responsable dels projectes d’integració social de la Fundació Rafa Nadal.