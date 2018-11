Rec.0: disseny emergent i grans marques

El Rec Experimental Stores sembla haver trobat “la fórmula màgica” per articular de manera atractiva tota l'oferta comercial en format efímer que desplega sorprenentment en diversos espais del barri adober del Rec d’Igualada. Aquesta fórmula la duu incorporada des dels seus inicis, fa gairebé deu anys, i consisteix en una barreja insòlita de grans marques de moda internacionals i dissenyadors independents i firmes locals, que conviuen entre si, repartint-se el pastís de les vendes durant els quatre dies que dura l’esdeveniment. “El Rec.0 no seria el que és sense aquesta barreja i combinació: poder comprar una gran marca global i, de sobte, trobar un producte d’un petit creador”, explica Marina Iglésias, una de les organitzadores d’aquesta iniciativa transgressora que sacseja dos cops l’any el concorregut barri industrial. Aquesta oferta es complementa en una espècie d’espai de convivència equilibrada. “És evident que hi ha una multitud de marques, però cadascuna té un estil i una filosofia diferent, que es transmet en cada disseny, i això el nostre públic ho valora”, afegeix. De fet, el procés de selecció no sempre és fàcil i entre els criteris que s’apliquen es valora especialment la novetat: “Busquem marques originals, que aportin algun valor afegit, com la creativitat, la solidaritat o la sostenibilitat, amb productes que sorprenguin el visitant del Rec i equilibrin l’oferta”.

540x306 El dissenyador Pau Esteve / MARC VILA El dissenyador Pau Esteve / MARC VILA

Enguany, en l’edició Rec.018, que comença aquest dimecres i s’allarga fins dissabte, el festival de ‘pop-up stores’ de moda comptarà amb la participació d’un centenar de marques i dissenyadors repartits en cinc grans zones del barri del Rec en un circuit urbà renovat en què, com és habitual, el patrimoni industrial es barrejarà amb la creativitat dels espais comercials en un ambient festiu. És precisament en l’apartat del disseny emergent on l’oferta creix respecte a edicions anteriors. “Gran part dels dissenyadors es concentren en un dels epicentres del Rec.0: el pati Martí Enrich. Al mateix pati també hi haurà el Pop Up Day Estrella Damm”, detalla la Marina. Aquest últim consisteix en un mercat encara més efímer que el mateix Rec.0: el dissenyador només s’hi instal·la durant un dels dies de l’esdeveniment: “Hi passaran Heidi Soto, Mireia Playà, Nudo Clothing, Brottdog, Feners, Future Humans o Nona Bcn”. Són alguns dels noms que cohabitaran amb altres marques com Brava Fabrics o Beatriz Furest, dues noves incorporacions del Rec.018.

Nous públics

Davant la proliferació actual de mercats de moda, el Rec.0 es manté com una de les plataformes comercials més singulars, per les firmes d’autor que hi participen edició rere edició. És el cas, per exemple, de Pau Esteve amb la seva firma homònima de roba “per a homes i dones sense complexos”. Per a aquest dissenyador, l’esdeveniment representa una oportunitat única: “És un bon lloc per recuperar la inversió en la producció de les col·leccions passades i així poder invertir en les noves col·leccions”, explica. També resulta un aparador atractiu per mostrar algunes peces actuals: “Les venc a preu, sense necessitat d’intermediaris”. Un argument similar esgrimeix Rita Row, creada l’any 2013 per Imma Serra i Xènia Semis: “És una iniciativa única per vendre estocs, perquè hi passen milers de persones i representa una porta nova per a molta gent que no coneix la marca”, diu Irene Pérez, responsable de les vendes internacionals de la firma gironina, present en un centenar de punts de venda al món. L’estratègia dels locals passa per la diferenciació per poder-se fer un lloc al mercat. “Treballem moltíssim per oferir peces dissenyades al detall i produïdes de manera ètica i sostenible, i amb una constància brutal. No ens podem relaxar”, conclou.

540x306 Els dissenyadors Txell Miras, Josep Abril i Miriam Ponsa / MARC VILA Els dissenyadors Txell Miras, Josep Abril i Miriam Ponsa / MARC VILA

Al peu del canó

Un dels punts forts del Rec.0 és l’oportunitat de trobar-se cara a cara amb el dissenyador, que és qui millor “defensa” la identitat de les seves peces. “S’hi aprèn molt escoltant i veient com la gent s'emprova la roba”, explica Txell Miras, que comparteix espai des de fa anys amb Josep Abril i Míriam Ponsa en una adoberia que engloba la personalitat de cada dissenyador i atreu una clientela fidel. “Davant les grans empreses, ja siguin de luxe o ‘low cost’, hi ha un nínxol de públic que busca coses diferents”, diu Txell Miras. De fet, el Rec.0 és l’origen del projecte conjunt NU#2, que comparteixen aquests tres creadors catalans amb veu pròpia. “En paral·lel també estem a punt d’obrir una botiga online”, avança la dissenyadora sabadellenca. Una aliança estratègica que suma inquietuds creatives i és l’exemple clar que la unió fa la força.

540x306 Gian Padilla, dissenyadora de Sastreria Moderna Gian Padilla, dissenyadora de Sastreria Moderna