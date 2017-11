El Rec.0 se suma a l'aturada general

El festival de botigues efímeres Rec.0 d'Igualada s'ha sumat a l'aturada general del país d'aquest dimecres, 8 de novembre. En un comunicat, l'organització d'aquest festival -que és el més important del seu àmbit a tot Europa- ha manifestat la seva adhesió a la vaga.

Per aquest motiu la cita no començarà en dimecres, com ha fet en totes les edicions anteriors, sinó dijous, i durarà només tres dies.