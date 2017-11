El Rec.0 transforma el Rec

A les 11.30 del matí el xef David Andrés, del restaurant Somiatruites d’Igualada, seu un moment en una de les taules d’aquest establiment que regenten ell i el seu germà, Xavier, i diu: “Aquests minuts seran els únics en què podré parar en tot el dia”. I és que durant el Rec.0, el festival de botigues efímeres de moda que se celebra dos cops l’any a Igualada, aquest restaurant és ple a vessar. “Servim uns 200 esmorzars cada dia i uns 400 dinars”, explica Andrés, que també preveu que en aquesta edició oferiran molts sopars, ja que la cita ha ampliat l’horari fins a les 10 de la nit: en comptes de durar quatre dies en durarà tres, perquè el dimecres 8 es van sumar a l’aturada general del país.

Els germans Andrés van obrir el seu restaurant el 2013, en plena crisi econòmica, i van escollir el barri industrial del Rec perquè, com diu el Xavier, que és arquitecte, “aquest barri és el futur d’Igualada”. “Volíem connectar amb la nostra ciutat, amb la gent d’aquí, i per això vam triar un local molt representatiu en un barri molt representatiu”, explica. La seva aposta està molt vinculada a la nova vida que ha adquirit el barri gràcies al Rec.0, el festival que enguany arriba a la seva dissetena edició. “El Rec.0 ha aconseguit canviar el barri -diu el Xavier Andrés-. Abans que naixés aquest festival, la zona estava molt degradada, feia pudor i la ciutat hi vivia d’esquena, el 80% dels igualadins ni tan sols la coneixia. I ara, en canvi, s’ha aconseguit que la gent redescobreixi el barri, que se l’estimi i que hi vingui, no només durant els dies del Rec.0”.

El seu negoci va tan bé que l’any vinent ampliaran amb l’obertura d’un hotel, el primer que s’instal·la al barri del Rec. “Farem una ampliació de l’espai del restaurant; creixerem un pis i hi obrirem un hotel de set habitacions”, detalla Andrés, que apunta que molts dels clients de les gairebé 30 adoberies que encara funcionen al Rec “feia temps que demanaven allotjament a la zona”. “Nosaltres apostem fort per aquest barri perquè creiem que és clau per a la ciutat, i per ara la nostra aposta està anant molt bé”, diuen satisfets.

50 botigues efímeres

Poc abans de la una del migdia, quan deixem els germans Andrés enfeinats al restaurant, la cua de gent a la porta que espera per dinar ja és llarga. El dia acompanya i centenars de persones se l’han agafat lliure per venir a comprar en alguna de les gairebé 50 botigues efímeres que hi ha instal·lades en aquest barri industrial, que cedeix l’espai de les antigues adoberies per a l’ocasió.

Enguany hi ha hagut noves incorporacions entre les marques participants que ofereixen productes a preus rebaixats. Entre les novetats destaquen Reebok, Quicksilver, Boboli o Furest, que se sumen a altres firmes que ja estan molt consolidades en aquesta cita com Mango, Levi’s, Camper, Sita Murt o Punto Blanco, o dissenyadors com Josep Abril, Miriam Ponsa i Txell Miras, que mai falten a la cita i que tenen sempre una llarga cua de seguidors disposats a esperar pacientment per comprar.

I és que les cues van ser la tònica general de tot el dia a tot arreu -“i no vulgueu saber com serà dissabte”, ens deien des de l’organització-. De cues n’hi havia a les botigues, als lavabos, al pàrquing i també a les desenes de food trucks que envaeixen el barri durant els dies del Rec.0. De fet, l’oferta gastronòmica és una de les que més creixen cada any, amb opcions variades que van des de la cuina vegana fins a menjar cubà, italià, oriental o sense gluten. A més de la gastronomia, el Rec.0 també aposta per una programació cultural gratuïta per als visitants amb dos escenaris per on, en aquesta edició, passaran grups com Shadow Sessions o s’hi farà el concert Casa Nostra Casa Vostra, amb Joan Queralt i Adriana Muntaner, entre d’altres.

Una família d’adobers

Un altre igualadí que ha viscut com ha canviat i està canviant el barri del Rec és Xavier Badia, la quarta generació de l’empresa adobera Curtidos Badia, que també és president del Gremi de Blanquers i de l’Associació Espanyola de l’Adob Acexpiel. Mentre passeja entre els centenars de visitants que omplen els carrers del barri, ens explica que és la quarta generació de la família Badia dedicada a l’adoberia. L’empresa va néixer el 1889 i ha estat sempre a Igualada, des d’on serveixen pell “per a les grans marques que omplen la cinquena avinguda de Nova York”, diu.

Actualment, al barri del Rec hi ha 28 adoberies que treballen, com ells, per a tot el món. Badia explica que els últims 5 anys, coincidint amb la revitalització del barri, “hi ha hagut uns 25.000 m 2 nous ocupats per ampliacions de les adoberies”. Ell mateix, per exemple, ha ampliat la fàbrica amb nous espais, més moderns. Per a Badia el Rec.0 ha servit “per donar a conèixer el barri, funciona com un altaveu d’aquesta zona, que té molt d’atractiu i molt de carisma, però que poca gent coneixia”, diu. Ara, però, cal definir quin serà el seu futur. Per a ell, “passa per anar-lo reconvertint, mantenint part del patrimoni, reconvertint zones per fer-ne habitatges i d’altres per a empreses, comerços i activitats empresarials”.

Un dels edificis que s’ha reconvertit en els últims anys és el que acull el Centre Europeu d’Interpretació de la Pell de Qualitat, que és en una antiga adoberia del 1913. El centre exposa en un showroom articles de pell de totes les empreses adoberes de la ciutat, amb l’objectiu d’ensenyar als diferents clients del sector els articles que es fabriquen a Igualada. A més, vol ser també un espai cultural obert a la ciutat per recordar els més de 700 anys d’activitat adobera. Un altre espai reconvertit en un barri amb moltes possibilitats i amb el futur encara per decidir.

El disseny emergent, també present

El Rec no només és un aparador de marques conegudes, sinó que també dona lloc a les firmes emergents i al disseny independent, que tenen diferents espais expositius al Rec Pop Up Day Estrella Damm, que enguany ha crescut. Entre les firmes que s’hi poden trobar, en aquesta ocasió hi ha marques joves com Costalamel, Nou Moscada o Colmillo de Morsa, que tenen una filosofia sostenible i dissenyen i produeixen a nivell local. També hi són presents dissenyadors com Carlotaoms -que han guanyat dues vegades el premi Nacional al Disseny Emergent-, Ssic and Paul i altres com Susi Sweet Dress, amb els seus vestits i peces vintage.