Receptes per menjar com un rei (medieval)

Brou d’ocell aromatitzat amb herbes i espècies, llobarro al forn de llenya amb ceba escalfada, aroma de pebre i taronja o pularda rostida amb brou d’ametlles, codony i ceba picada. Aquestes són algunes de les receptes adaptades dels plats que hi ha al ‘Llibre del coc’, un llibre atribuït al Mestre Robert, el cuiner del rei Ferran I de Nàpols. Es tracta d'una recopilació de més de dues-centes receptes que es va publicar el 1520 a Barcelona i que va esdevenir el primer llibre de cuina imprès a la península Ibèrica. I el primer escrit en català.

Ara l’emblemàtic Restaurant 7 Portes, juntament amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa i l’Editorial Barcino, acaben de treure una reinterpretació del ‘Llibre del coc’, que es converteix en el quart volum de la 'Col·lecció 7 Portes de Receptaris Històrics de Cuina Catalana'.

"És un llegat culinari indiscutible", va assegurar Antoni Riera, catedràtic d’història medieval de la Universitat de Barcelona, durant la presentació del llibre. Després de mesos d’investigació, l’expert també va afegir que es va arribar a la conclusió que "més del 70% de les receptes del 'Coc' són elaboracions de llibres anteriors, però que van ser ordenades de manera lògica i conscient". Per la seva banda, Francesc Solé, propietari del 7 Portes i director de la col·lecció, va afegir que a través dels quatre volums es pot veure "l’evolució de la cuina catalana i del gust de les persones a través dels anys i dels diferents receptaris".

A la presentació del llibre, que s’ha fet amb un important equip d’investigació al darrere, també hi va assistir Jordi Portabella, director de l’àrea de divulgació científica i del CosmoCaixa, Toni Massanès, director de la Fundació Alícia, i Joan Santanach, professor de filologia de la UB i director de l’Editorial Barcino (Fundació Carulla). Aquest últim va remarcar com el ‘Llibre del Coc’ era un llibre fet per cuiners i per a l’aprenentatge dels altres cuiners. A més, al segle XIV "les classes benestants ja tenien interès en tenir aquest tipus de llibres a les seves biblioteques".

651x366 'El llibre del Coc' / CÈLIA ATSET 'El llibre del Coc' / CÈLIA ATSET

Fins ara, la 'Col·lecció 7 Portes de Receptaris Històrics de Cuina Catalana' ja havia publicat, per ordre cronològic, el ‘Llibre de Sent Soví’, el ‘Llibre d’aparellar de menjar’ i el ‘Llibre de totes maneres de potatges’. Ara amb aquest nou volum es tanca l’època medieval de la cuina catalana per iniciar el període renaixentista. El pròxim pas de la col·lecció serà l’estudi dels receptaris que van del segle XVI a començaments del XIX, en què la intensa vida que es desenvolupa als monestirs va enriquir molt la quantitat de receptaris escrits per frares de diferents ordes religiosos.