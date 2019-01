Relleu en la lluita pel tron de França

Res no fa pensar que els francesos hagin d’advocar en els pròxims anys per la fi de la república, però malgrat tot hi ha dues famílies enfrontades, ja que cadascuna es considera legítima hereva d’un tron vacant des que Lluís Felip I el va deixar buit, el 1848, per la via de l’abdicació i exili. La mort d’Enric d’Orleans, el passat 21 de gener, converteix el seu fill Joan en el principal aspirant al càrrec. Però també el reclama Lluís Alfons de Borbó, besnet del dictador Francisco Franco i a qui els seus partidaris consideren rei Lluís XX de França i Navarra. El funeral d’Enric d’Orleans, el pròxim 4 de febrer, serà una data simbòlica en la qual s’oficiarà el relleu dinàstic en aquesta pugna reial, òbviament més simbòlica que efectiva.

El diari El Mundo explicava que encara hi ha la incògnita sobre si a aquest acte de comiat hi acudirà algú de la família reial espanyola. Quan va morir la seva mare, Isabel d’Orleans, el 2003, van assistir-hi tant les infantes Pilar i Cristina com Iñaki Urdangarin. Mentre que el pare mantenia un menyspreu evident per Lluís Alfons, les relacions de Joan d’Orleans amb el seu rival són més fluïdes.