‘Resorts’ d’esquí i alta costura, així són les vacances nevades dels ‘vips’

Després de tot un any d’agendes plenes de rodatges, 'jet lag' i compromisos socials, moltes estrelles han decidit passar uns dies de relax amb els seus. Això sí, en aquesta època de l’any n’hi ha que solen preferir destinacions càlides i d’altres que aposten per uns dies d’esquí a la muntanya. Pel que fa als amants de la calor, a les xarxes socials es pot veure com les models Izabel Goulart i Alessandra Ambrosio estan passant uns idíl·lics dies al Brasil. Qui també ha escollit una destinació tropical és Hiba Abouk, que ha viatjat fins a l’illa africana de Zanzíbar amb la seva parella, el jugador de futbol Achraf Hakimi.

Però quan es tracta de les vacances que giren al voltant del Cap d’Any, moltes 'celebrities' prefereixen els paisatges nevats. És durant aquests dies que personatges com Heidi Klum, Madonna o Kate Hudson i la seva mare, Goldie Hawn (6), es dirigeixen al famós 'resort' d’esquí d’Aspen, a Colorado, per deixar-se veure a les pistes d’esquí. Això sí, sense perdre el posat ni el glamur en cap moment. A l’empresària Kim Kardashian, sense anar més lluny, se l’ha vist amb un conjunt d’esquí rosa fúcsia de Prada i ulleres de sol violetes mentre baixava per la pista coneguda com a Buttermilk, una de les més fàcils de la zona.

Entre pistes i ninots de neu

D’altra banda, la família d’ Elsa Pataky i Chris Hemsworth (3 i 4) ha decidit abandonar uns dies l’estiu australià i disfrutar de la neu en un resort d’esquí de Montana, als Estats Units. Allà l’actriu ha compartit al seu 'stories' d’Instagram la creació d’un ninot de neu i les habilitats dels seus tres fills a l’hora d’esquiar, un esport del qual l’actriu és una gran aficionada.

Al continent europeu, les pistes dels Alps també han acollit nombroses celebritats. És el cas de la model i bloguera Chiara Ferragni (1 i 2), que juntament amb el seu recent marit, Fedez, i el seu fill Leone han passat uns dies a les Dolomites, on Ferragni, vestida amb conjunt de Fendi i ulleres de Prada, ha demostrat que les tonalitats fluor per anar a la neu estan més de moda que mai. I així la família ha passat uns dies d’esquí i relax abans de marxar de lluna de mel a les Maldives.

Molt a prop dels 'Ferragnez' també s’ha pogut veure Priyanka Chopra i Nick Jonas (5). La parella de noucasats han esquiat al 'resort' de Verbier, famós per les seves vistes al Montblanc, en companyia dels seus cunyats, Joe Jonas i Sophie Turner (7), amb qui presumeixen de tenir molt bona relació.