Retorn al pa amb vi i sucre

Una llesca de pa remullada amb vi i nevada de sucre. És el pa amb vi i sucre, una recepta senzilla, feta d’elements primaris però que durant generacions ha fet les delícies de grans i petits a l’hora de berenar. Aquesta és una de les tradicions que vol homenatjar durant la tardor el conjunt monàstic de Món Sant Benet, ubicat a Sant Fruitós de Bages.

Amb la seva nova proposta cultural, que s’allargarà fins al 3 de desembre, el monestir benedictí, que compta amb dotze segles d’història, vol convidar els seus visitants a seure a la vora del foc per explicar-los històries i llegendes remotes que es perden entre les seves parets. Estances on encara resten atrapades les olors del pa, de l’oli i del vi. Per això, cada dissabte a les sis de la tarda s’organitza la visita “Pa amb vi i sucre”, que està especialment pensada per a famílies amb nens. Un recorregut en el qual es vol descobrir la història del monestir a través dels cinc sentits.

La ruta està plantejada per aprendre sobre els tres conreus que han marcat més la conca mediterrània: els cereals, les oliveres i la vinya. “Volem retornar als orígens del nostre territori i vincular la història del monestir amb els aliments més tradicionals”, explica Montse Duocastella, coordinadora de serveis culturals de Món Sant Benet, que pertany a la Fundació Catalunya-La Pedrera. D’aquesta manera, durant el recorregut hi ha tres espais dedicats a cadascun dels aliments esmentats, on s’expliquen els seus orígens i tradicions a través de llegendes de la mitologia grega i des del punt de vista de la temporada de tardor. “Per als més petits també hem organitzat activitats a cada espai perquè puguin tocar, olorar o tastar algun d’aquests productes”, explica Duocastella, que creu que la visita és ideal per a famílies amb nens d’entre cinc i dotze anys. A part, el recorregut té la particularitat que, a més de visitar zones molt representatives del monestir de Sant Benet, com el claustre o el celler, també passa per espais amagats del públic.

Llegendes a la llum d’una espelma

Un cop endinsats en un dels conjunts monàstics de l’Edat Mitjana més ben conservats de Catalunya, el visitant és animat a deixar-se transportar per la història i el temps a través de l’olor i el tacte. La primera parada és al Palauet de l’Abat, on hi ha una petita estança dedicada als cereals. “Per als pagesos, l’any no començava al gener, sinó a la tardor”, explica Lídia Vila, guia de la visita, mentre la canalla explora un tros de massa mare. Aquesta estació de l’any és la gran protagonista de la ruta, sempre present en les explicacions i les llegendes. Com la que explica sobre la filla de Demèter, Persèfone, que va ser raptada per Hades, el déu de l’inframon. A la llum d’una espelma, els nens segueixen atents la història: “Com que havia menjat uns grans de magrana, un fruit de tardor, es va acordar que els sis mesos de tardor i hivern viuria a l’inframon i la resta de l’any, primavera i estiu, podria estar amb la seva mare al món dels vius”.

La visita segueix per les cel·les dels monjos, on una fulla d’olivera dona pas a un dels productes més essencials del Mediterrani: l’oli. Un element que prové d’un arbre mil·lenari i que durant generacions ha sigut utilitzat per a múltiples funcions. “Des del sabó de casa, passant per les llànties per fer llum o les cremes hidratants”, explica la Lídia, que anima les famílies a fer una senzilla recepta d’aquest cosmètic. “Està molt bé que es faci fer coses als nens i se’ls expliquin històries per captar la seva atenció”, comenta un pare de família, que ha vingut amb els seus fills de dos i quatre anys. Tractant-se d’un producte característic de la ribera mediterrània, no falten les llegendes sobre l’oli. Com la d’Atena, deessa de la saviesa i l’artesania, que va regalar a una ciutat grega una olivera. Un present que va agradar tant als seus ciutadans que van decidir anomenar la seva ciutat Atenes.

Temps de verema

Finalment, arribem al celler del monestir. Toca parlar de la vinya, de la qual se’n recol·lecta el fruit a la tardor, durant la verema. Aquí és inevitable recordar el déu Dionís, que va descobrir el vi i va intentar ensenyar a beure amb prudència. “Si beus amb moderació cantaràs com els ocells, si t’excedeixes una mica et posaràs agressiu com el lleó, i si no tens mesura faràs ximpleries com un ruc”, advertia Dionís. Ara és el moment de menjar un bon pa amb vi i sucre. “De petita n’havia menjat molt!”, comenta una àvia que ha vingut amb la família, mentre se’n prepara una bona llesca. Els pares i els nens, més prudents, aposten per nodrir el pa amb oli i sal. Potser els temps han canviat, però els productes que ofereix la terra segueixen sent els mateixos.

El Mercat de Tots Sants se celebra aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana arriba el plat fort de la programació de tardor de Món Sant Benet: el Mercat de Tots Sants. Un cap de setmana ple d’activitats, parades i degustacions pensades per a tota la família. Per exemple, hi haurà una àmplia demostració d’oficis artesans, com un mestre lutier que treballa amb instruments de corda, constructors d’instruments tradicionals catalans amb elements naturals, ceramistes de Verdú de diverses generacions, demostracions de destil·lació de plantes amb alambí i puntaires de Sant Fruitós, entre molts d’altres. Pel que fa a les activitats artístiques, es duran a terme dues intervencions de land art de caràcter efímer amb elements naturals procedents de l’entorn del monestir. Unes activitats que també estan pensades perquè les famílies hi puguin participar activament.

El cap de setmana també comptarà amb diferents tallers, molts d’ells gratuïts, com un en què s’ensenyarà els nens a preparar el pa i un taller de fabricació d’instruments artesanals i naturals. Altres activitats, aquestes sí de pagament, són un passeig en poni pel camí dels horts de Món Sant Benet i un taller familiar de receptes de dolços de tardor.

El Mercat de Tots Sants, que estarà obert dissabte de 10 a 20 hores i diumenge de 10 a 19 hores, també comptarà amb diferents espectacles i animacions amb la companyia de música Xarop de Canya, que oferirà activitats lúdiques als nens. Entre d’altres, una defensa imaginària del monestir medieval, una petita cercavila, lectures de contes sobre les fruites i verdures i un espectacle de balls tradicionals.

D’altra banda, per als més sibarites, el restaurant La Fonda, ubicat a l’edifici de la Fàbrica del complex de Món Sant Benet, ha creat un menú especial per assaborir la tardor amb productes de la temporada. A càrrec d’Ignasi Domènech, el menú és un món de reinterpretacions de la cuina catalana.