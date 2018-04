Richard Gere es casa amb l'empresària gallega Alejandra Silva

260x366 Richard Gere amb Alejandra Silva / GETTY Richard Gere amb Alejandra Silva / GETTY

L'actor nord-americà Richard Gere, de 68 anys, i l'empresària gallega Alejandra Silva, de 35, van anunciar fa uns dies que tenien previst casar-se el 5 de maig. No obstant això, aquesta informació ha resultat ser una trampa per a la premsa, ja que la parella hauria avançat la data i ja s'hauria casat. Tal com publica avui '¡Hola!', basant-se en fonts pròximes a la parella, Gere i Silva ja són marit i muller després d'haver contret matrimoni a principis d'abril en una cerimònia civil.

Tot i que legalment ja han fet el pas, seguiria en peu la celebració familiar prevista per al dia 6 de maig al seu pis de Nova York, on es preveu que es trobin tots els seus familiars i també algunes cares conegudes de Hollywood.

El protagonista de films com 'Pretty woman' o 'Les dues cares de la veritat' manté una relació amb Silva des de fa tres anys, quan es van conèixer a la localitat italiana de Positano. Aquesta és la tercera vegada que el veterà actor formalitza una relació davant la llei. La seva primera dona va ser la model Cindy Crawford, i la segona, l'actriu Carey Lowell, amb la qual té el seu únic fill, Homer James, de 18 anys. Silva va estar casada amb el magnat de la mineria Govind Friedland, amb el qual va tenir el seu únic fill, Albert.