Ricky Martin es casa en secret amb Jwan Yosef

El cantant porto-riqueny Ricky Martin ja és un home casat, segons va anunciar durant la presentació oficial de la sèrie El asesinato de Gianni Versace: American crime story, en la qual interpreta la parella del famós dissenyador italià. L’intèrpret de Living la vida loca va explicar que s’ha casat en secret amb la seva parella, el pintor sirià de nacionalitat sueca Jwan Yosef, de 33 anys.

“Ja soc marit, però la gran festa la farem d’aquí un parell de mesos”, va confirmar Martin al reporter d’ E!News que el va entrevistar a la catifa vermella durant l’estrena. Tot i que no hi ha hagut una celebració formal, el cantant, de 46 anys, va explicar que han fet tots els passos necessàries per segellar la seva unió. “Hem intercanviat vots, hem fet juraments i hem signat tots els papers que havíem de signar, fins i tot el contracte prematrimonial ”, assegurava Martin, que es mostrava entusiasmat de poder utilitzar per primera vegada la paraula marit.

El cantant va evitar dir quan serà la festa però sí que va avançar que serà llarga. “Serà la típica festa de tres dies, amb sopar, assaig [de la festa, habitual als EUA], ball i recuperació”, va detallar.

La parella va començar a sortir el 2016, després de conèixer-se a Londres, i el novembre del 2017 Martin va anunciar al programa The Ellen DeGeneres Show que s’havien promès. Després de considerar si traslladar-se a la capital anglesa o a Nova York, Martin i Yosef han fixat la seva residència a Los Angeles, on viuen amb els fills bessons de Martin, Matteo i Valentino. La casa de la parella, construïda l’any 1953, protagonitza el número de febrer de l’edició nord-americana d’ Architectural Digest, una de les revistes de referència del món de l’interiorisme. Per reformar la casa, de 279 metres quadrats, el ja matrimoni va comptar amb l’ajuda de Nate Berkus, el dissenyador d’Oprah Winfrey, que va acabar el projecte en dos mesos.