Ricœur: l’hermenèutica de la vida

Hi ha mons que no s’entenen; es miren amb recel i desconfiança, cadascun d’ells assegurant guardar la veritat i poc amables amb les interpretacions crítiques. Mons fets d’autoritat, opacs i autoreferencials, que enarboren banderes amb paraules grandiloqüents com, per exemple, revelació o raó, amb les quals defensen reialmes (religió, filosofia...). I hi ha persones que han volgut nedar entre aquests mons que no s’entenen i han aconseguit, malgrat tot, construir ponts aprofundint-hi des de l’escolta oberta, fent-los dialogar. “El meu principal combat -diu Paul Ricœur-és contra el concepte autoritari i opac de la revelació i el d’una raó pretesament propietària de si mateixa i transparent. El meu objectiu és conquerir un concepte de revelació i de raó que, sense coincidir mai, puguin, com a mínim, entrar en una dialèctica viva i crear junts alguna cosa semblant a una intel·ligència de la fe”.

Nascut a França el 1913 en una família protestant i orfe des de ben petit, empresonat cinc anys en un camp de concentració durant l’ocupació alemanya de la Segona Guerra Mundial, ridiculitzat per la incipient generació del maig del 68 (Sartre l’anomenava “capellanet” i alguns alumnes universitaris d’aquell temps de revolta li van posar una paperera per barret) i exiliat als Estats Units poc temps després, Ricœur no va tenir una vida fàcil, però sí intel·lectualment intensa i fascinant que es va apagar amb la seva mort amb 92 anys, el 2005. Encara avui continuen apareixent alguns dels seus escrits, com la recent traducció al castellà d’ Escritos y conferencias 2. Hermenéutica (Trotta), en què el filòsof aprofundeix en la necessitat d’entendre i pensar la noció de revelació (fonament de la religió) casant, sense sincretismes, fe i raó.

Saber patir

Per aconseguir-ho, destaca una dimensió clau de la revelació: la saviesa. Els temes de la saviesa -escriu ell- són les situacions límit de què parlava Karl Jaspers, “aquelles situacions on s’enfronten la grandesa i la misèria de l’home: la soledat, la mancança, el patiment i la mort”. Com explica, la saviesa exerceix una de les funcions fonamentals de la religió: “la d’unir ethos i kosmos, ordre de l’obrar i ordre del món”. Però, com assenyala, no ho fa demostrant que aquesta conjunció es dona en les coses, ni exigint que es produeixi per l’acció, sinó que “uneix ethos i kosmos en el lloc mateix de la discordança: en el patiment, més precisament en el patiment injust”. Per a Ricœur, la saviesa “no ensenya com evitar el patiment, ni com negar-lo màgicament, ni com encobrir-lo sota la il·lusió: ensenya com suportar-lo, com patir el patiment”.

És lluny, doncs, de les receptes immediates que busquem, especialment en el nostre temps de presses, entreteniments, evasions i teràpies de tot tipus, que anestesien el patiment fent-lo encara més gran. Lluny també de l’elogi d’un sofriment associat a l’ascetisme i la fe, d’una vida fosca i trista en què la culpa és l’alè de viure. Saber patir no és voler patir, ni tampoc fer veure que no patim, rebutjar-ho. Aquesta saviesa, que és component bàsic de la revelació, ens porta a entendre altres ingredients igual d’essencials i que un dogma estàtic tendeix a marginar per centrar-se en una exclusivitat de lleis i veritats que no poden ser qüestionades. Com diu el filòsof, “pensem massa en una voluntat que se sotmet i no gaire en una imaginació que s’obre”, mentre que en realitat “la imaginació és aquella part de nosaltres mateixos que pot trobar-se amb la revelació, no com una pretensió inacceptable, sinó com una crida no coactiva”, on “comprendre’s és comprendre’s davant del text”.

Paraules dels textos sagrats que ens interpel·len en la seva polifonia de formes, en què “els himnes, les súpliques i les accions de gràcia no són formes marginals del discurs religiós”. “Mitjançant la súplica -escriu-, les proclamacions d’innocència del just tenen encara com a confident un Tu a qui dirigir el seu lament”. Aquesta transformació del patiment en saber patir que ens ofereix la saviesa de la revelació “és encimbellada pel lirisme de la súplica de la mateixa manera que la narració ho és pel lirisme de la lloança”. Per a aquest pensador, “la invocació arriba a la seva màxima puresa, al seu desinterès més gran, quan la súplica, lliure de qualsevol sol·licitud, es converteix en reconeixement”.

Revelació inclusiva

La influència de Paul Ricœur és evident en el camp filosòfic occidental, però també en l’hermenèutica religiosa, especialment en l’àmbit cristià. I comença a escampar-se a altres religions, com per exemple a l’islam. L’islamòleg Rachid Benzine ha elaborat tota una relectura de l’Alcorà a partir de les nocions establertes pel pensador francès. “Dir que Ricœur m’ha obert a una comprensió inèdita del text alcorànic seria insuficient tenint en compte tota la riquesa que aquest pensament ha aportat a la meva lectura i a la meva comprensió de l’Alcorà -confessa Benzine, que afegeix-: Els seus treballs i les seves propostes per llegir, però sobretot per entendre, un text, les regles d’interpretació del qual han estat elaborades durant llargs segles de tradició, m’han fet descobrir nous espais d’escolta d’aquesta Paraula esdevinguda Text. Aquest acompanyament de Ricœur m’ha permès entendre millor com el concepte de revelació esclata en petits trossos múltiples en el text alcorànic, que es troba imbuït d’una dinàmica revelatòria que desplega un món davant seu, i que el lector és cridat a habitar”.

Una tasca comuna a totes les religions revelades i avui, més que mai, necessària, ja que, com va deixar escrit Ricœur, “el que s’ha d’interpretar en un text és una proposta de món”, tenint en compte, sempre, que la revelació “no pot constituir mai un cos de veritats que pugui esgrimir una institució”. Per això, recorda, “dissipar l’opacitat massiva del concepte de revelació és també destruir qualsevol forma totalitària d’autoritat que pretengui estar en possessió de la veritat revelada”.