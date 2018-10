Rihanna es nega a actuar a la Super Bowl en senyal de protesta per la discriminació racial a la NFL

L'actuació musical que cada any se celebra durant la mitja part de la Super Bowl és un dels espectacles televisius de l'any. Tot i la visibilitat que dona, Rihanna ha descartat participar en l'edició 2019 com a mostra de suport al 'quarterback' Colin Kaepernick, que, quan jugava als San Francisco 49rs, de la Lliga Nacional de Futbol America (NFL), va decidir no aixecar-se durant l'himne que sona abans de cada partit com a senyal de protesta pel racisme que es viu als EUA. En lloc d'aixecar-se, ell va continuar amb un genoll clavat a terra.

Arran del seu gest, que altres jugadors van seguir posteriorment, Kaepernick es va quedar sense equip i va ser criticat durament per polítics com Donald Trump. En canvi, Kaepernick sí que ha trobat el suport de marques esportives com Nike, que l'ha fitxat per a la seva campanya 'Just Do It' en la qual apareix la seva imatge amb la frase: "Creu en alguna cosa. Encara que això signifiqui sacrificar-ho tot". Aquest setembre Kaepernick va presentar una denúncia contra la NFL perquè considera que va conspirar "per privar-lo dels seus drets laborals en resposta al lideratge i l'activisme que va iniciar per la igualtat i la justícia social i per l'atenció que ha donat a institucions que impedeixen la igualtat racial als Estats Units".

Segons 'US Weekly', la NFL i la CBS, cadena que emet l'esdeveniment esportiu, volien Rihanna com a estrella convidada però la cantant de Barbados va declinar l'oferta per la polèmica sobre els jugadors. Segons una font citada per la revista nord-americana, la cantant "no està d'acord amb la posició de la NFL. Ella dona suport a Colin Kaepernick".

Arran de la negativa de Rihanna, l'organització va decidir fitxar Maroon 5, que serà el grup que finalment actuarà a Atlanta, on se celebra la Super Bowl el 3 de febrer de 2019.

La decisió de Rihanna ha sigut celebrada per altres personalitats de Hollywood, com la còmica Amy Schumer. En un post a Instagram, en què apareixia una imatge seva durant un gag en referència a 'Friday Night Lights', sèrie centrada en un equip de futbol nord-americà d'institut, l'actriu instava Maroon 5 a fer-se enrere i no actuar a la Super Bowl. "Crec que estaria bé que Maroon 5 es retriés de la Super Bowl com ha fet Rihanna. Personalment, he dit als meus representants que aquest any no penso fer cap anunci de la Super Bowl", explica. "Atacar la NFL amb la publicitat a través dels anunciants és l'única manera de fer-los realment mal", assegura l'actriu, que també es pregunta per què no hi ha més jugadors blancs agenollant-se. "Quan has sigut testimoni de la profunda desigualtat i el racisme interminable que pateix la gent de color en el nostre país, sense esmentar la brutalitat policial, per què no t'agenolles al costat dels teus germans?", diu.