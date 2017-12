Ringo Starr estrena l’any convertit en ‘sir’

Sir Ringo Starr. Aquest és el tractament que cal donar a partir d’ara a l’exbateria dels Beatles, a qui, coincidint amb l’inici del 2018, la reina d’Anglaterra, Elisabet II, ha concedit el títol de cavaller de l’Orde de l’Imperi Britànic pels seus “serveis a la música”. D’aquesta manera, Starr, de 77 anys, obté el mateix reconeixement que va rebre el 1997 Paul McCartney, l’únic component dels Beatles que fins ara havia sigut nomenat cavaller. Els quatre membres de la banda ja havien rebut el 1965 el títol de membres de l’Orde, una distinció més baixa i que no dona dret a utilitzar el tractament de sir.

Starr, de nom real Richard Starkey, forma part de la llista de 1.123 persones a qui la reina ha distingit amb diversos títols honorífics per Cap d’Any. Entre ells hi ha, per exemple, Barry Gibb (l’últim membre viu dels Bee Gees), que també s’ha convertit en cavaller, o l’actor Hugh Laurie (conegut per haver protagonitzat la sèrie House ), que ha sigut nomenat comanador. També han sigut condecorats polítics com l’ex vice primer ministre i exlíder del Partit Liberal Demòcrata Nick Clegg.

Aquestes distincions s’atorguen bianualment: per Cap d’Any i per l’aniversari de la reina.