Risto Mejide i Laura Escanes seran pares

Gairebé dos anys després de casar-se, la parella formada per Risto Mejide i Laura Escanes ja ha anunciat que tenen en camí el seu primer fill en comú. Una notícia que han difós a través dels seus perfils d’Instagram i que de seguida ha sumat milers de ‘likes’ i felicitacions. "Sí! Serem pares. Volíem esperar-nos una mica més perquè encara és aviat... però estem molt contents i no podem deixar d'agrair tots els missatges de felicitació que estem rebent. Gràcies. A poquet a poquet i preparats per disfrutar d’una nova etapa", ha confessat la model a través del seu perfil.

Per la seva banda, el presentador ha penjat una imatge on es veu el seu fill, fruit d’una relació anterior, fent un petó a la panxa d’Escanes amb un breu missatge: "Feliços tots quatre".

Feia dies que havien començat a circular rumors sobre un possible embaràs d'Escanes, però fins ara no s’havia confirmat oficialment.