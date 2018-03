Rita Moreno, l'actriu que ha repetit vestit (56 anys després) als Oscars

Rita Moreno, de 86 anys, ha estat un dels noms destacats de la 90a edició dels Oscars en posar-se el mateix vestit que va portar l'any 1962, quan va guanyar el premi a millor actriu de repartiment per la pe·lícula 'West side story'. Moreno ha explicat a l'agència Efe que ha tingut guardat el vestit –amb ornaments florals sobre crepé negre– tots aquests anys, i que després de fer-hi alguns retocs va tenir clar que se'l tornaria a posar enguany per anar a la gala dels Oscars.

651x643 Rita Moreno l'any 1962 amb el mateix vestit / Twitter / @ThatRebecca Rita Moreno l'any 1962 amb el mateix vestit / Twitter / @ThatRebecca

"Aquest és el vestit que em vaig posar quan vaig guanyar l'Oscar", ha dit, "és fet a les Filipines". "No m'ho crec, encara hi entro!", continuava, fent broma. L'actriu porto-riquenya ha lluït un dels 'looks' més celebrats de la nit, que ha acompanyat amb unes joies de grans dimensions i els cabells recollits amb una gran diadema negra.