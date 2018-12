Rita Ora i Andrew Garfield: una nova superparella?

La cantant Rita Ora i l’actor Andrew Garfield han començat a sortir, segons assegura el diari The Sun citant fonts pròximes a la parella. La història d’amor tindria només unes poques setmanes, però suposaria un pas decidit per a la intèrpret de hits com How we do (party) o Let you love me, que a l’octubre va trencar la seva relació amb Andrew Watt. Segons explica el diari, a la cantant se li va escapar la confidència quan estava amb algunes de les seves amistats, i la dificultat de compaginar horaris i agendes és un dels principals esculls als quals s’enfronta aquesta parella incipient.

Tenint en compte que tots dos són recelosos de compartir públicament la seva intimitat, és probable que la confirmació de la relació trigui a arribar i que només es faci quan estigui plenament consolidada. Ora va participar recentment en un programa presentat per Jonathan Ross, durant el qual va informar que estava “soltera i contenta”.

Pel que fa a Garfield, conegut per films com Spiderman o Silencio, va ser parella de l’actriu Emma Stone entre el 2011 i el 2015, amb una relació farcida de trobades i desacords. De fet, quan la relació va donar-se per acabada cap dels dos va pronunciar-se públicament sobre la qüestió.