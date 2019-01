Robbie Williams turmenta amb música al seu veí, Jimmy Page

Fa temps que les coses no estan tranquil·les per Holland Park. Aquest luxós districte de Londres és conegut perquè té alguns dels habitants més coneguts del Regne Unit, i fins i tot del món. Alguns d’ells són veïns porta per porta, i com a qualsevol altre barri la seva convivència sovint no és fàcil. En aquest cas el conflicte és entre Robbie Williams i Jimmy Page.

Tot es remuntaria a fa cinc anys, quan Williams va voler reformar casa seva amb la construcció d’una piscina al soterrani, un pla d’obres que no va agradar gens a Page, que va iniciar una disputa legal argumentant que aquests canvis podrien afectar l’estructura de la seva mansió gòtica, que data del 1875.

Les tensions s'haurien acabat el desembre passat, quan l’Ajuntament del districte va sentenciar a favor de Robbie Williams. Però sembla que l’estrella del pop no n'ha tingut prou havent guanyat la batalla, perquè des d’aleshores ha iniciat una sèrie de maniobres de venjança contra l’exguitarrista de Led Zeppelin. Segons la BBC, Page ha presentat una queixa a l’Ajuntament local sota el nom de Johnny assegurant que Williams posa música de Black Sabbath, Deep Purple i Pink Floyd a tot volum per molestar-lo.

Per si no n'hi hagués prou, a la carta també s’indica que l’ex de Take That es passeja per davant de Page amb una perruca de cabells llargs i un coixí sota la camisa per burlar-se de Robert Plant, excantant de Led Zeppelin, que en els últims anys s'ha engreixat considerablement. Page, de 75 anys, considera que és "incòmode", perquè "el senyor Plant és recordat per cantar a l’escenari amb la camisa oberta, i òbviament en la seva condició actual no ho podria fer perquè seria molt vergonyós".

El portaveu de Williams ha assegurat que la carta de queixa és "una invenció" i un "disbarat total". Ara queda per veure si la pau torna a la denominada Tower House, la mansió d’estil gòtic on viu Page des del 1972.