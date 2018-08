Robert Redford es retira

Robert Redford es jubila com a actor, segons ha anunciat en una entrevista a 'Entertainment Weekly'. Abans, però, farà una última pel·lícula: 'The old man & the gun'. "Per què no acabar amb alguna cosa alegre i positiva?", diu l'actor de 81 anys.

Al film, dirigit per David Lowery, Redford hi encarna Forrest Tucker, un mític lladre nord-americà que va atracar 17 bancs i en tots els casos va ser empresonat i va aconseguir escapar-se de la presó.

"Mai diguis mai, però puc dir amb certa seguretat que amb això en tindré prou en el camp de la interpretació, i després em retiraré perquè he estat actuant des dels 21: crec que n'hi ha prou", explica.

Redford no es tornarà a posar davant de les càmeres però deixa obert el seu futur professional. L'actor, que ha dirigit una desena de pel·lícules, va guanyar el premi de l'Acadèmia a millor director per 'Ordinary people' el 1980 i va fundar el festival Sundance.