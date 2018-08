260x366 Robin Wright / VALERIE MACON / AFP Robin Wright / VALERIE MACON / AFP

Robin Wright i Clément Giraudet s'han casat en una cerimònia completament íntima en la qual només els han acompanyat els seus familiars i amics més propers. L'estrella de 'House of cards' ha escollit un romàntic vestit de puntes i brodats de màniga curta i escot rodó amb faldilla ajustada, i com a únic complement, una bohèmia cinta lligada al front, tal com es pot veure en la imatge que l'especialista en moda 'vintage' Gauthier Borsarello ha compartit a les xarxes i que de seguida s'ha pogut veure en pàgines de fans de l'actriu i fins i tot en revistes de la talla de 'Vogue' o 'Vanity Fair'. La publicació de la imatge ha permès als seguidors de l'actriu saber que per fi s'havia casat amb Giraudet, a qui va conèixer al Festival de Canes del 2017.

Amb Giraudet, responsable de relacions VIP de la marca Saint Laurent, la intèrpret hi fa vida de parella però també vida familiar, ja que per exemple se'ls ha pogut veure plegats en un partit de futbol de Hopper, el fill que Wright va tenir quan estava casada amb Sean Penn. També destaca la relació professional que ha sorgit entre ells, ja que l'actriu, de 52 anys, s'ha assegut al 'front row' de moltes desfilades de la firma francesa per a la qual treballa ell, del qual no es coneix l'edat exacta. Alguns mitjans asseguren, però, que té poc més de 30 anys.

540x533 Robin Wright es casa en secret amb el seu nòvio, Clément Giraudet / INSTAGRAM Robin Wright es casa en secret amb el seu nòvio, Clément Giraudet / INSTAGRAM

Wright va estar casada amb Sean Penn durant 14 anys, una llarga relació que, com sempre passa amb Penn, només podia ser tempestuosa. Els actors van tenir dos fills abans que el 2010 se separessin definitivament, cosa que mai s'havien decidit a fer tot i haver viscut crisis importants. Wright va sortir amb l'actor Ben Foster, però al final no hi va haver casament.