Robin Wright surt amb un jove executiu francès

L’actriu Robin Wright té nova parella. Es tracta de Clément Giraudet, un executiu francès que és el responsable de les relacions vip a la marca de moda Yves Saint Laurent, segons ha revelat el diari nord-americà The New York Post. La publicació assegura que la parella es va conèixer al maig, durant el Festival de Canes, i de fet al setembre ja els van retratar junts a París, però fins ara no s’ha conegut la identitat del noi, que és força més jove que ella: Wright té 51 anys, i Giraudet no arriba als 40. L’actriu va estar casada durant 14 anys amb Sean Penn, però se’n va divorciar el 2010.