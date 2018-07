La Roca Village estrena l’estiu amb noves propostes artístiques

Durant els mesos de juliol, agost i setembre, La Roca Village ha posat en marxa La Roca Summer Fest, un conjunt d’activitats entre les quals destaquen el Nuskito Art Space i el Summer Lounge. Dos espais amb què els responsables del centre de shopping volen convertir la visita en una experiència més enllà del fet comercial.

L’artista Jordi Gispert Pi és l’autor de Nuskito Art Space, una instal·lació presentada dijous amb la presència de la model Clara Mas. Es tracta d’una obra que pretén submergir els visitants al mar. Segons Gispert, “tots els que vivim a la Mediterrània som sensibles a la poesia que ens evoca el nostre mar”. “La idea és que les persones visquin un parèntesi temporal i espacial quan hi entrin”, explica.

Gispert ha utilitzat per fer aquesta arquitectura efímera el camo, un teixit militar que ell ha triat en color blanc. Amb aquesta elecció diu que ha volgut “fer l’amor i no la guerra” perquè l’ha utilitzat de manera “descontextualitzada”. La tela, assenyala l’artista, era la més adequada, pels jocs de llum i les projeccions que permet.

Però no tot és imatge en la instal·lació de Gispert, que suma un capítol més al suport de La Roca Village a les arts. També hi destaca el so de fons: “El so de l’aigua és hipnòtic. I aquí, acompanya la imaginació i la fantasia. D’una manera gairebé inconscient, el visitant capta el so de l’aigua i fa que aquest trànsit sigui automàtic”.

Amb tot, Gispert diu que la gent que entri dins la seva obra -feta amb 500 metres de camo, 500 metres de costura i un quilòmetre de cordill- viurà una immersió. “El visitant està convidat a ser un usuari i a submergir-se en una experiència del present i a aturar el temps uns instants; l’efecte és sublimar la pròpia existència. El Nuskito, que és el personatge que hi ha a l’entrada, que et rep i et convida a passar, també t’ajuda a situar-te en aquest estat mental i alhora emocional: et convida a entrar en el cor de La Roca Village”, afirma l’artista.

La Roca també estrena l’estiu amb el Summer Lounge, un espai d’oci en el qual es pot “descansar, relaxar-se, gaudir i divertir-se” entre compra i compra. Al llarg de l’estiu a l’espai, com al Nuskito, hi haurà “actuacions musicals, workshops de tendències, activacions artístiques i nombroses activitats relacionades amb el talent, la creativitat i la moda”.