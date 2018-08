La parella de Rose McGowan va filtrar els missatges que inculpen Asia Argento

L’actriu Rose McGowan, impulsora del moviment #MeToo contra els abusos sexuals a Hollywood, s’ha pronunciat sobre l’escàndol que afecta Asia Argento, una altra de les cares més visibles de la campanya, a qui l’actor Jimmy Bennett acusa d’haver abusat d’ell quan encara era menor d’edat. En un comunicat que ha fet arribar als mitjans de comunicació, McGowan dona credibilitat a la denúncia de Bennett (que Argento ha negat) i revela, a més, que va ser la seva parella, el model androgin Rain Dove, qui va portar a la policia uns missatges de text que havia intercanviat amb l’actriu italiana i que desmuntaven la seva versió.

L’escàndol va esclatar el 19 d’agost, quan el 'New York Times' va publicar que, a l’abril, Argento havia pagat 380.000 dòlars a Bennett (a qui coneixia des que ell tenia vuit anys, quan van fer una pel·lícula junts) a canvi que ell no la denunciés per uns fets que, suposadament, haurien tingut lloc el maig del 2013, quan ella tenia 37 i ell només 17 i era, per tant, menor d’edat. Segons els documents a què havia tingut accés el diari, aquell dia Argento i Bennett s’havien citat en un hotel de Califòrnia i, quan es van quedar sols, ella li va oferir alcohol i, posteriorment, van mantenir relacions sexuals. Dos dies més tard, Argento va assegurar que "mai" no havia practicat sexe amb Bennett i va explicar que si li havia pagat 380.000 euros va ser només per "ajudar-lo" a superar els seus problemes econòmics i per evitar perjudicar la reputació del seu nòvio, el xef Anthony Bourdain, que es va suïcidar al juny.

Però aquesta versió va quedar en entredit poc després, quan el portal de xafarderies 'TMZ' va publicar una fotografia en què apareixien Argento i Bennett estirats en un llit i sense samarreta. És una imatge a la qual el 'New York Times' ja feia referència en la seva primera informació sobre el cas, però que no va publicar. A més, 'TMZ' va treure a la llum també una conversa que Argento havia mantingut amb un amic (que el mitjà no identificava) a través d’una aplicació de missatgeria instantània, en la qual l’actriu admetia que sí que havia mantingut relacions amb Bennett, tot i que, segons va dir, ignorava que fos menor d’edat i, a més, va ser ell qui va prendre la iniciativa.

Ara McGowan ha revelat que l’interlocutor d’Argento era Rain Dove, i que va ser ella mateixa qui li va suggerir que portés els missatges a la policia. "Vaig rebre una trucada i una sèrie de missatges de la persona amb qui estic sortint, Rain Dove. Em va explicar que s’havia estat enviant missatges de text amb l’Asia i que l’Asia li havia revelat que, efectivament, se n’havia anat al llit amb Jimmy Bennett", diu McGowan en el seu comunicat, i afegeix: "També em va explicar que l’Asia li havia dit que havia estat rebent nus del Jimmy des que ell tenia 12 anys. L’Asia va mencionar que ella no havia pres cap mesura en relació a aquestes imatges: no va informar-ne les autoritats ni els pares ni va bloquejar les xarxes socials del Jimmy. Ni tan sols uns simple missatge: « Aquestes imatges són inapropiades»".

"És trist perdre una amiga. Però més trist és el que li ha passat a Jimmy Bennett", diu McGowan en el seu comunicat, en què també s’adreça directament a Argento: "Asia, eres la meva amiga. T’estimava. Has arriscat i has passat per moltes coses per defensar el moviment #MeToo. Espero de debò que trobis el teu camí en aquest procés cap a la rehabilitació i la millora. Tothom pot ser millor, espero que tu també puguis. Fes el que és correcte. Sigues honesta. Sigues justa. Deixa que la justícia segueixi el seu camí. Sigues la persona que voldries que Harvey Weinstein hagués sigut", conclou, en referència al productor a qui totes dues acusen d’haver-les violat i a qui un centenar llarg de dones han assenyalat com a responsable de nombrosos casos d’abús sexual. "No podem deixar que aquest moment trenqui l’impuls d’un moviment que ha alliberat tanta gent", diu McGowan, que reconeix que aquest cas ha posat el #MeToo en perill.