Salut recomana reduir els aliments processats en l'alimentació dels nens

L'Agència de Salut Pública de Catalunya recomana reduir la presència d'aliments altament processats i enriquits amb sucre per als nens, en una guia publicada aquesta dimarts que ha sigut revisada per diversos professionals de la salut i l'educació.



La guia 'L'alimentació saludable en l'etapa escolar. 2017' és un document dirigit a famílies, escoles, associacions de mares i pares i responsables de l'organització dels menjadors escolars.



Com a novetat, la guia recull la necessitat de disminuir els aliments "poc saludables", entre els quals destaquen els sucs, les galetes i els cereals d'esmorzar ensucrats, i també aconsella la reducció de carn vermella i processada.



Per contra, dona suport a l'increment de llegums i aliments integrals, el reforç dels productes lactis no ensucrats, la potenciació dels aliments estacionals i de proximitat, el respecte per a la sensació de fam expressada pels nens i la importància dels àpats en família.



Aquests documents van ser publicats per primera vegada l'any 2012 i incorporen noves recomanacions, i aquest any han sigut revisats i consensuats per 32 professionals de la salut i l'educació, representants de 25 entitats com universitats, fundacions científiques i societats professionals i els departaments de Salut, Ensenyament i Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.