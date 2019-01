Salvador Sobral es casa amb l’actriu Jenna Thiam

Un any després del seu trasplantament de cor, Salvador Sobral, guanyador del festival d’Eurovisió 2017, ha segellat la seva història d’amor amb l’actriu belga Jenna Thiam amb un casament íntim a l’espai artístic Fábrica Braço de Prata de Lisboa, segons els mitjans portuguesos. La parella va estar acompanyada per un nodrit grup d’amics i familiars que no es van voler perdre la cerimònia, civil i informal.

Les imatges que han transcendit del casament a les xarxes socials mostren el nuvi vestit amb americana fosca i camisa blanca, mentre que la núvia llueix un vestit blanc folgat i una corona de flors que decora la seva llarga cabellera arrissada i pèl-roja. La cerimònia, que es va oficiar en portuguès i francès, va comptar amb diverses actuacions musicals, inclosa la del nuvi i la seva germana Luisa Sobral, que van interpretar junts Amar pelos dois, la cançó amb la qual el portuguès va guanyar el festival.

Tot i que porten junts tres anys, Sobral, de 29 anys, i Thaim, coneguda per ser una de les protagonistes de la sèrie francesa Les Revenants, són molt discrets pel que fa a la seva vida privada. Per aquest motiu la seva relació era gairebé desconeguda pels mitjans.